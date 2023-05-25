拒绝面对面受访遭韩媒批耍大牌 马东石亲揭背后原因

韩国演员马东石（Ma Dong-seok）因演出漫威电影《永恒族》进军好莱坞，却被韩媒炮轰他耍大牌，自2019年后就躲着记者不接受面对面访问，他星期三（5月24日）坦言自己患有恐慌障碍，才会数度拒绝媒体访问。

据韩国媒体报道，马东石2019年后除了记者会，私下并未接受任何媒体采访，就连他主演兼监制的电影《犯罪都市2》也访不到本人，引起韩国媒体不满，指他是耍大牌艺人之一，说他进军好莱坞后架子大了不少。

直到近期《犯罪都市3》即将上映，身为监制的马东石终于现身面对记者。马东石说，身为演员他主要的戏份都是动作武打戏，累积了大大小小的伤。他透露，10年前在海外拍摄时，发生了从六公尺高的建筑物坠下的意外，那次事故成压垮他的稻草，造成脊椎二节骨折、胸骨、脚踝都骨折，后脚筋一半以上严重负伤，面临恐下半身瘫痪的危机，他自嘲：“但我天生骨头坚硬，所以活下来了。”

尽管该意外造成很大的创伤，但随着走红，马东石十年来都没办法好好养伤、复健，最后大大小小的后遗症引起恐慌障碍，“我有恐慌障碍，所以也不太能好好搭飞机，我的状况来说，不是因为抑郁症而引发的恐慌障碍，而是因为脊椎骨折引起自律神经的问题所产生的后遗症，到不久前，都还有发生过难以呼吸的状况。”

马东石坦言，拒绝跟记者面对面受访也是因为恐慌障碍，“有时候拍戏也会有症状发生，所以中断拍摄，然后采访也是，这么久以来不能受访。”