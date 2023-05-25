新剧演警察性格反差大 崇喆向陈之财“讨教”演技

崇喆新剧《金色大道》饰演的警察李伟豪性格反差大，请教“准岳父”陈之财如何演好角色。

自《黑天使》后，已有一段时间没有出现在荧幕前的本地演员崇喆，在接受《新明日报》访问时表示参演了新传媒重头剧《金色大道》，剧中饰演一名性格阳光和阳刚的警察。

他坦言这个角色确实有挑战，“除了需要掌握好一些比较严肃、有气魄的姿态和肢体语言外，做事也比较快速、敏捷和紧张，跟我本身性格不一样，我属于生活步伐比较慢的性格，所以需要把这些习惯改掉。”

为了诠释好角色，崇喆请教了“准岳父”陈之财，“之财大哥有丰富的演戏经验，也演过好几次警察，所以和他一起吃饭聚会时我都会请教他。”另外，崇喆也有参考香港的警匪片，“会注意他们的肢体语言、眼神、说话方式等。最近也有定时去健身，确保身材看起来比较健硕。”

崇喆也透露女朋友陈一心有参演《金》，不过两人在戏里的对手戏不多，也没有感情线，“她是其中一个帮我协助调查案件的人。”

有意往食品业发展

崇喆最近也在学习摄影和音乐方面的东西。对于目前的事业发展，崇喆表示满意，但依然有想要追求的东西，同时也会担心因作品不多被观众粉丝遗忘，“因为这关系到未来我的事业发展，不过我尽量不要让这样的担忧影响我，而是专注在磨练自己的技巧。”

除了演艺事业，他也表示未来有意往食品业发展，而他的两个妹妹目前正从事相关行业，所以到时他将和妹妹联手合作。

当被问到计划几时结婚时，崇喆表示偶尔会跟一心讨论，“但目前没有这个打算，还太早。”