港选秀歌手悼念轻生女友 被家属轰虚情假意

香港选秀节目《全民造星5》参赛者魏念恩（Nathan）日前传出因参加节目而感情生变，导致女方想不开坠楼轻生。他沉默近一星期，星期三（24日）透过IG限时动态发声：“希望你在天堂快乐”。

据港媒报道，一名26岁女子于5月17日在葵涌石篱村一栋电梯大楼坠楼，救护车赶到时已经身亡。随后有人向媒体爆料，离世女子是魏念恩的女友，因男方参加节目太忙，两人感情受到影响，女方因此想不开寻短。关于坠楼女子与魏念恩的关系，选秀节目制作方ViuTV表示参赛者的隐私不便评论。

眼尖网民之后发现，魏念恩的IG大头照换成全黑图。魏念恩星期四更新IG限时动态写道：“过了很多天，感恩身边朋友的关心。你是我遇过最善良的人，处处做事都为人设想。你是我遇过最温柔的人，是身边所有人的树窿，是我的避风港。这几天回忆着与你的种种事情，我感恩遇到你。希望你在天堂快乐，喝你最爱的咖啡，跳你最爱的舞，继续以你的好在我们心中活着。”此举被外界认为是在悼念离世的女友。

魏念恩在IG限时动态发文。（互联网）

对此，“香港01”报道死者家属指魏念恩的悼念举动是虚情假意。死者友人则向媒体爆料，称有人自觉已经变成“红人”，向交往多年的女友提分手，但过程处理不当，让女方陷入极度伤心，且饱受情绪病所困扰。另外还有爆料指女方轻生当日，疑似有人要求女方删除社媒上的合照，更一度上门与女方理论，导致女方情绪爆发轻生。

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