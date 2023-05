星星陨落2023：摇滚女王Tina Turner两段婚姻 首任家暴她 现任捐肾救她命

美国“摇滚女王”Tina Turner于2023年5月24日在瑞士苏黎世住家病逝,享年83岁。

拥有浑厚嗓音的Tina Turner,歌唱事业横跨逾60年,获美国《滚石杂志》评为史上最伟大歌手之一。她的唱片总销量超过1亿张,经典名曲包括“What’s Love Got To Do With It”“Golden Eye”“Proud Mary”等。1988年,48岁的Tina Turner在巴西举行一场18万名观众的售票演唱会,刷新彼时的健力士世界纪录。

Tina Turner曾说,希望世人记得她是“按照自己的方式争取成功,并是其他女性榜样的摇滚女王”。Tina Turner一路走来并不顺遂,看看这名一代巨星辉煌表面下的坎坷人生。

前夫发掘她也险毁掉她

Tina Turner在1939年11月26日于美国田纳西州出生,原名Anna Mae Bullock。她由祖父母带大,在自传《I, Tina》中说自己是父母不爱且遗弃的孩子。

成为歌手前,她曾当过家庭帮佣和护士助理。16岁那一年,她在夜店遇见首任丈夫Ike Turner。他虽然助她开启歌唱事业,却也让她陷入感情深渊。

Tina Turner认识Ike Turner时年仅16岁。(互联网)

1957年,Ike Turner听到Anna Mae Bullock唱歌后,让她加入自己的乐团Kings of Rhythm。她当时与乐团的萨克斯风手Raymond Hill交往,但在1958年生下儿子Craig之前就分手,她18岁就成为单亲妈妈。

Ike Turner在1960年创作歌曲“A Fool in Love”并与Anna Mae Bullock录制demo,获Sue Records以当时可谓天价的2万5000美元(按目前汇率约3万4000新元)买下制作与发行版权。眼见她的歌唱实力与吸金潜力,Ike Turner为她取名Tina Turner,以Ike & Turner组合表演,私下还背着同居女友Lorraine Taylor与她交往。

Tina Turner在1960年生下Ike Turner的儿子Ronnie,1962年搬到洛杉矶生活,并在墨西哥边境城市蒂华纳(Tijuana)结婚。她在自传《My Love Story》中揭露,丈夫在婚礼当晚竟带着她上妓院。

她也公开惨遭肢体、精神和性暴力的婚姻生活,透露被痛打至鼻血直流、被泼热咖啡导致灼伤,甚至被木制鞋撑打击头部。她在1968年一度企图服药寻短。

逃离前夫时身上仅3角6分

Tina Turner形容与Ike Turner的婚姻“只有伤害与恐惧,没有爱”。她说:“当我发现自己是Ike的摇钱树那天,我们的关系就注定失败。他在经济和心理上控制我,让我离不开他。”

Tina Turner与首任丈夫Ike Turner的婚姻并不幸福。(互联网)

一直随乐团巡回表演的Ike & Tina在1970年代初期灌录“Proud Mary”打入主流市场,还获提名格莱美音乐奖的最佳R&B表演。

吊诡的是,音乐上的成绩似乎与Tina Turner的婚姻生活成强烈反差。她说丈夫出轨成性,也因为可卡因毒瘾而情绪不稳定,导致她的日子更苦。她叹:“他打到我下巴断,黑眼圈更是家常便饭。”

1976年在一次巡演途中,她与丈夫争执后被打。身心煎熬的她终于忍无可忍,穿着血迹斑斑的衣服逃离。当时她身上仅有3角6分美元(按目前汇率约4角新元)。

Tina Turner的音乐事业从1960年代开始,横跨逾60年。(Tina Turn IG)

她在同年申请离婚,两年后办妥手续。重获自由的她却也因为Ike & Tina拆伙无法履行表演合约而背负欠债。据报道,她当时靠在美国赌城的歌舞表演酬劳和领救济品过活。

Ike Turner于2007年用药过度身亡。Tina Turner后来在自传说:“我恨了Ike很长一段时间,在他去世后,我才意识到他是个病人。回忆那段日子很痛,到了某个阶段,伤痛被宽恕取代,原谅代表放下。”

上万人面前被扯掉半裙

离婚后的Tina Turner尝试重振歌唱事业。她一直熬到1983年,在同属Capitol Records的英国著名摇滚歌手David Bowie推波助澜下,才有翻身机会。

Tina Turner希望世人记得她是按照自己的方式成功的“摇滚女王”。(Tina Turner )

当年,公司决定不和她续约。已签字续约的David Bowie竟推掉公司的庆祝派对,说要去“看我最喜欢的歌手表演”。

Tina Turner说:“那就是我。幸好我当晚的表演很棒,公司看到观众反应后也对我改观。因为David我才得一纸合约,也才有后来的成绩,我永远感谢他。”

1984年,44岁的Tina Turner推出第五张个人专辑《Private Dancer》,全球大卖1000万张。专辑的“What’s Love Got To Do With It”成为她的代表作之一,让她在1985年的第27届格莱美奖风光拿下包括年度专辑的三项奖。她不只迎来事业第二春,也奠定了摇滚女王的地位。

Tina Turner感谢David Bowie拉她一把;坦言曾暗恋The Rolling Stones的Mick Jagger。(互联网,Mick Jagger IG)

Tina Turner在1985年发生两件大事。第一是她与Mel Gibson合作电影《Mad Max Beyond Thunderdome》,在美国拿下3600百万美元(约4900万新元)票房,她的演技也获好评。

第二,她与The Rolling Stones的Mick Jagger在Live Aid演唱会同台表演“It’s Only Rock ‘n’ Roll”时,后者当着几万名观众的面,扯掉她的半裙,露出她裙底的紧身连衣裤(视频:4.23)。她在上个月的一个访问中自曝曾暗恋Mick Jagger,后者在闻知她的噩耗后,于社媒发文悼念她。

两度中风小16岁嫩夫捐肾救命

Tina Turner饱受病痛缠身,早在1978年就被诊断患高血压,她却无视病情。她在2009年中风后发现肾功能已衰退。她说:“是我拒绝接受余生需要每天吃药的现实,殃及健康。”

她在2013年嫁给爱情长跑27年的小16岁丈夫Erwin Bach。不料,在婚礼三个星期后二度中风,行动受影响的她必须重新学走路。

Tina Turner的第二任丈夫小她16年,曾捐肾救她。(Tina Turner IG)

她在2016年罹患肠癌,之后发现肾脏衰竭。当时定居瑞士的她考虑安乐死,丈夫不忍失去爱妻,决定捐肾给她。

Tina Turner是在1985年到德国巡演时,对当时被公司派去机场接她的Erwin Bach一见倾心。她在2021年的纪录片《Tina》中回忆两人相遇,说:“他比我小16岁,那时才30岁,帅呆了。我心想:他是哪里来的?那么帅。我内心小鹿乱撞。”

2017年4月得第二任丈夫捐肾后重获新生,她说:“我好奇是不是有人觉得Erwin捐肾给我是一笔交易。尽管我们在一起很长一段时间,还是有人认为他是因为名利才娶我,否则哪有男人要一个老自己那么多的女人。不过,Erwin总不理会这些谣言。”

生活遇到困难,可拨以下热线求助:

■妇女行动及研究协会(AWARE)1800-777-5555(妇女援助专线,周一至周五,早上10时至傍晚6时)

■新加坡援人协会:1800-221-4444

■关怀辅导中心:1800-353-5800

■心理卫生学院:6389-2222

■新加坡心理卫生协会:1800-283-7019

■圆缘助线(华语):67410078