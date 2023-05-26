李栋旭耍狠耍宝 新九尾狐更好笑

九尾狐传1938 Tale of the Nine-Tailed 1938

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与前作《九尾狐传》相比，《九尾狐传1938》更好看，也更好笑。

2020年播出的《九尾狐传》，叙述化作人身的千年九尾狐李砚（李栋旭饰），为了拯救心爱的人类女子智雅（曹宝儿饰）而放弃山神职位，弟弟李郎（金汎饰）为此认为李砚抛弃了他，无法原谅李砚。兄弟最终解开心结，但李砚为了救智雅牺牲自己，李郎则用自己的生命换李砚转世。《九尾狐传》的结局，李砚和爱人过着简单而幸福的生活，但他在晚上继续肩负清除魔界败类的重任。

正在热播的《九尾狐传1938》，李砚卷入一起意外，回到1938年日治时期的朝鲜，必须完成夺衣婆交代的任务，才能重回现代与智雅团聚。

现代的李砚回到1938年，发生不少趣事，例如手机响起，日本军吓得惊呼：“这个盒子在说话，里头是不是藏着一个人？”最好笑是他遇见1938年的李砚，对方因为吸鸦片迷迷糊糊，以为前面摆了一面镜子，现代的李砚就将错就错，模仿对方的举止，让对方以为真的是在照镜子。

李砚见到在现代已经死去的弟弟李郎，开心不已，但1938年的李郎是憎恨李砚的，一见到李砚就开枪挥斧头，兄弟又开始争争吵吵的关系。但李砚依旧爱护弟弟，甚至想趁机弥补对弟弟的愧疚，所以对李郎疼爱有加，带他去买新衣，吃面时把自己的鸡蛋给他，睡觉时帮他盖被，更希望撮合李郎和人鱼，甚至幻想在自己离开前为李郎办婚礼。

李砚也见到两个好朋友柳红朱（金素妍饰）和千无影（刘庆秀饰），三人从小认识，后来都成了山神，并承诺不准背叛彼此。但李砚杀了千无影的哥哥，千无影誓要报仇。柳红朱则一直迷恋李砚，夹在两个好友中间的她，努力想让两人修补关系。

回到1938年的李砚，面对重重挑战，要完成夺衣婆交代的事，要铲除各种妖怪，要应战寻仇的昔日好友，要确保李郎过得好……真是忙得不可开交。

手足情温馨又搞笑

前作《九尾狐传》比较沉重，李栋旭和曹宝儿的CP感也不强，所以我观看时无法很投入。《九尾狐传1938》则写得轻松有趣，斩妖除魔的过程也精彩，整体节奏更紧凑，娱乐指数非常高。

还有许多引人爆笑的情节，像是柳红朱经营的艺伎馆“妙缘阁”出现一个弃婴，李砚、李郎和李砚的忠臣具申炷（黄熙饰）照顾婴儿手忙脚乱，后来宝宝终于睡着，还睡得很甜，李砚好奇李郎是怎么哄宝宝入睡，原来李郎给宝宝喝米酒。

金素妍饰演的柳红朱，可风骚，也可凶狠。（Prime Video提供）

剧情有许多对李砚和李郎手足情的刻画，李栋旭和金汎的Bromance比李栋旭之前和曹宝儿的Romance更有吸引力，兄弟俩的互动温馨又搞笑。金素妍的演出也精彩，无论是柳红朱诱惑李砚时的风骚，或是对付妖怪的凶狠，都展现了强烈的“眼”技。

我从“Bad and Crazy”就觉得李栋旭很有喜感，而且是一种浑然天成的独特喜感。他无需夸张的表情，只要露出不屑的眼神和口吻，就让人觉得很好笑。

《九尾狐传1938》的武术和美术指导也精彩。李砚和李郎第一集的枪战，李砚骑马追土匪，李砚和柳红朱在火车车顶上对决等，都拍得很有美感。

但这部剧有一个让人看了不舒服的地方，就是名表的植入。夺衣婆送给李砚一只名表，嘱咐他要在指定的时间内回到现代，之后李砚在1938年时多次检查自己还剩多少时间，手表的特写镜头太刻意了。