一年半没拍剧 杨明曾担心已不会演戏

42岁无线艺人杨明在热播的无线剧《一舞倾城》（简称《一舞》）饰演黑社会金牌打手卓志飞，是剧中要角之一，这部剧也是他继2020年底拍摄《我家无难事》之后约一年半接演的剧集。

从影超过20年的杨明过去高产量，平均每年有三四部剧播出，沉寂一年多再接拍《一舞》，他接受《联合早报》访问时以录音作答，坦言一度质疑自己能否应付得来，担心无法重拾和适应拍剧节奏，甚至自问“是否还懂得演戏？”他感谢朋友、长辈和同事不断给予他支持，包括有份拍此剧的女友庄思明，“幸好她有参演，我们由佛山隔离时开始拿到定稿，在隔离的两周各自看剧本后一起研究，有不明白的就彼此交流。”

《一舞》2022年5月开拍，杨明8月因不小心驾驶卷入官非，不过监制王晶和无线没有因此换角。杨明告诉记者，他对无线和其他人感到抱歉，也感激王晶和无线依然给他机会。他说为了报答他们，唯一能做的是演好角色，“至于会否影响（拍摄心情），我揣摩角色时已抛下自己的所有事情。多想没用，先做好手上工作。”他还指出，拍摄《一舞》那几个月是他最开心的时光。

杨明饰演的古惑仔卓志飞重情义，会照顾身边人，他直言自己跟角色这方面比较相似；不同的是，卓志飞恩怨分明，会记仇报仇，他则不太会，“对我不好或出卖过我的，我都不记得。我不是刻意忘记，而是我没什么记性，不会记得不开心的事，比较乐观吧。”

《一舞》里，夜总会陪酒小姐为争出位各自出招，杨明认为，每个行业都会出现分党分派的情况，“在娱乐圈会有某些人比较进取，就看你在这一行的心态如何。”他提及自己17岁加入无线，一路来很多人看着他长大，觉得大家更像一家人，感觉不到明显的斗争……可能我比较蠢，也或者真的没有。”

拒当胖嘟嘟古惑仔 隔离两周甩9公斤

杨明在《一舞》开拍前看了《古惑仔》系列电影、《星星月亮太阳》等夜总会和古惑仔相关题材的戏，尽量让角色贴近20世纪八九十年代的古惑仔设定，但说到最大挑战，他认为是为角色甩肉。

他笑道，由于有一年多没拍戏，不知不觉吃胖了些，于是趁着两周隔离期展开地狱式减肥，成功甩肉20磅（约9公斤），“酒店房内没有跑步机又不能外出跑步，唯有节食，在房间内跑圈、举水瓶以及做伸展运动。”

他自豪地说，两周后见到剧组同事，大家赞叹他瘦了不少，“虽然两周减肥很艰辛，但最后的体重还蛮接近理想的磅数，起码不会是肥嘟嘟的黑社会份子！”

与姚子羚吻戏 拍戏以来吻得最久一次

《一舞》播出以来被指重口味及尺度大，杨明跟姚子羚和蔡洁戏里有感情线，问他跟双姝会否有激情场面，他直言电视尺度最多是接吻，但预告跟姚子羚有一场激吻戏。

杨明跟姚子羚认识多年，形容两人相处像兄弟，所以拍吻戏不会尴尬。他说，最初和姚子羚以为这场吻戏会很快拍好，没想到团队采用新颖的拍摄手法，“我们接吻几分钟，摄像师用便携式摄像机围着我们360度拍了几圈。本来想说应该ok了，后来他们还要逆时针再拍一次，所以又吻了几分钟。这是我拍过的吻戏中接吻时间最长的一次！”

杨明（右）在拍《一舞倾城》之前不认识蔡洁，庆幸两人在开拍前于隔离期间有时间彼此熟络。（TVB提供）

至于蔡洁，杨明说拍《一舞》之前不认识她，不过两人在隔离期间有时间熟络，“有了友情底，拍起来比较舒服。拍吻戏前会漱口、吃口香糖，这些是必须的，我们很专业地完成激情戏的拍摄。”

参演《新闻女王》圆梦演消防员

杨明2020年疑因酒驾发生交通意外，2022年底被判监18天，《一舞》是他重获自由后播出的第一部剧，佘诗曼（阿佘）最近回巣挑大梁的重头剧《新闻女王》则是他出狱后参演的首部剧集。

他告诉本报，4月拍了几天《新闻女王》，“可能（无线）想让我热身，先试一下我的功力。很开心我演了一个很想演的角色，是一个消防员，过足戏瘾。”他直言虽然集数不多，但有得发挥，希望日后能参演更多大型剧集“磨炼我这把钝刀”！

杨明（右）和女友庄思明交往七年，或将在明年结婚。（互联网）

演艺事业渐渐重回轨道，至于感情方面，杨明坦言与庄思明交往多年，一直都有结婚计划，“今年事情比较多，迟些时候应该会有好消息跟大家分享。我们讨论过，尽量明年（结婚）。”

《一舞倾城》每周一至五晚上9时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。