“变形金刚”将与本地艺人抢风头

“变形金刚”迷有眼福了，继较早前擎天柱（Optimus Prime）与擎天圣（Optimus Primal）雕像在滨海湾花园的展出之后，《变形金刚：万兽崛起》（Transformers: Rise Of The Beasts）的4.5米大小的Mirage（幻影）雕像5月26日至28日将在艺术科学博物馆的入口处停驻三天。

据《联合早报》向《变》发行片商联邦影业的查询，幻影雕像特地从美国运抵本地，在展出期间民众可以与幻影雕像合影。

幻影是变形金刚，装备有强化电子分裂炮，能够通过发射间断集束电子波干扰对手系统回路运作，没有对手能判定它真实的位置。凭借可以自身隐形等本领，幻影是个出色的侦察兵之一。

此外，《变》5月27日晚将在滨海湾举行电影首映，导演Steven Caple Jr.（小斯蒂芬卡普尔）与演员Anthony Ramos（安东尼拉莫斯）等将亮相红地毯，也是疫情后，首次有好莱坞大片的团队在本地出席首映，届时也有不少本地艺人与来自世界各地的媒体等出席。就不知道是幻影，还是本地和好莱坞艺人的风头比较劲？

红地毯从傍晚6时至晚上8时在艺术科学博物馆外举行，该处将精心打造成一个原创、从未见过的变形金刚视听盛宴，并将照亮滨海湾地区和夜空。