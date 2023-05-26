台湾女星席曼宁息影零收入 靠卖3房产过日子

59岁台湾女星席曼宁淡出萤光幕多年，已经7年没有接演戏剧。她星期四（25日）出席戏剧首映会，谈起近年来的生活，说没拍戏时靠卖房子过活，目前已经卖了三栋房子，也打算好自己的身后事，想把最后一栋房子在自己的身体感觉快不行了后卖出。

席曼宁分享，自己21、22岁就买了第一栋房产，之后陆续买了四间房，近年已经卖出三栋，剩下淡水的自住屋。单身的她被问及身后钱不打算给手足吗？她直言：“一个对社会没有贡献的人，我钱给他要做什么呢？给他买房买车吗？我希望仪泽世界。”席曼宁坦言保险受益人是慈济，计划把钱都捐给慈济。

席曼宁称自己没有特别理财，年轻时听到演员前辈说：“赚钱要存起来不要让别人知道，就算是老公也不要全给他知道，也不要乱投资，就去买房。”当时再加上自己不断被租屋处房东赶，她开始买房，她说：“我想学做生意就买办公室、怕以后不红就买店面，总共买了四间房，现在剩下一间。”卖了三栋房后，席曼宁透露剩下的积蓄还足以让她生活四十年。

目前席曼宁台北、台南两地跑，“有一半的时间在台南照顾父母，另一半时间待在台北慈济值班担任导览志工。”现在照顾八旬父母一个月要就支出12万新台币（约5200新元），姑姑生前每个月的医疗费9万6千新台币（约4200新元）也都是她支出。然而孝顺的她却完全没有想找另一半的打算，笑言：“男人其实是个麻烦。”