戏中化身回教徒 池素宝期待诠释复杂角色

化身回教徒，本地资深艺人池素宝却想念肉骨茶。

池素宝在星期五（5月26日）开拍的电影《愿你幸福》饰演改信仰回教的华人，却念念不忘肉骨茶的美味。池素宝在接受《联合早报》电话访问时透露：“我片中再婚娶了马来太太，变成回教徒，但就是念念不忘肉骨茶，所以问题多多，是很挑战的角色。”

《愿》刻画新加坡的马来男子莫伊与他的荷兰女友萨曼莎在荷兰同居。当他虔诚的穆斯林父母和他们的三个旅伴突然来访时，莫伊的同屋人已换成萨曼莎的同性恋兄弟丹尼尔，这样他与女友的关系就不会穿帮。然而，莫伊的父母却开始怀疑儿子与丹尼尔是同性恋关系。

影片今天（5月26日）傍晚5时在樟宜机场3号航站拍摄池素宝等五人结伴飞往荷兰的戏码，他说：“拍摄一小时，拍完吃晚餐后，就直接上飞机飞往荷兰。我们会在鹿特丹拍摄19天。”他说有邀太太一起去，但太太认为他在工作，自己会很无聊，所以没跟去，“我拍完直接飞回来，没多逗留。一个人没意思，要旅游会找太太一起来。”

《愿你幸福》团队在开拍前聚在一起讨论工作，右二为池素宝。（雷米沙里提供）

池素宝曾到美国、日本等地拍广告，到欧洲拍戏还是头一回，他说没自备土产食物解馋，“我什么都吃。”接着打趣说：“如果不告诉我端上的是一盘人肉，我也会吃下肚。”池素宝说为了健康，已有少吃淀粉类，也不吃油腻食物。他之前因控制饮食，瘦到65公斤，他说现在体重稍微增加，“72公斤了，比较好看一点，哈哈哈！”

池素宝（左）多年前与洪慧芳合作演戏，当时他的身材还是圆滚滚。（受访者提供）

他片中努力当回教徒，但对脑海一直惦记着肉骨茶而感到有罪恶感，他认为角色性格带有复杂性，很期待诠释。谈到为了诠释回教徒角色，现实中得对猪肉禁口吗？他说不必，因为只是演戏。

《愿》由《不是我妈妈的烘焙》（Not My Mother’s Baking）的本地知名马来导演Remi M. Sali（雷米沙里）担任制作人，旅居荷兰的Dzul Sungit（德祖尔桑吉特）执导，所以影片拉队到荷兰拍摄，希望通过异国他乡的视角，反映新加坡正在努力解决的问题，包括《刑事法典》第377A节条文废除在社媒引起的舆论所带来的深思。