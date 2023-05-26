副业又出包 Jessica郑秀妍品牌总店欠租闹上法院

前少女时代成员Jessica（郑秀妍）近期凭借《乘风破浪》在中国发展顺利，但她的副业却再度传出状况。媒体爆出她的时尚品牌Blanc＆Eclare在首尔的总店因拖欠房租，被法院强制执行。

据韩媒报道，该品牌位在首尔江南区清潭洞的总店于2021年12月被房东起诉，原因是品牌自2021年8月就多次拖欠房租，过去也曾登上媒体版面。当时的纠纷在2022年6月和解落幕，合解条件是若再次拖欠房租，就会向法院声请强制执行。2022年年底，品牌再次拖欠房租，法院于5月24日起向品牌进行强制执行，

对此，Jessica男友权宁一接受《朝鲜日报》‎访问时表示是房东没有遵守当初的和解条件，并提到电梯使用问题，他坦承没有缴3个月以上的房租是事实，但有不得已的理由，如今已经也会对房东采取法律措施。

权宁一透露，租用的店面一楼是服装卖场，二楼为餐厅酒吧，在冠病期间曾向房东说明，整个餐饮业都陷入困境，请求暂缓缴纳租金，但房东拒绝并告知他们“拖欠3个月就离开”。

他也称曾和房东反映过电梯问题，品牌还没结束营业电梯就已经停止运作了，造成许多不便，早在今年4月就决定要结束营业，并解除租约，但房东都没有回应，现在突然要他们以3个月没有缴纳房租来强制执行，妨碍他们营业并拆除卖场。

该品牌是Jessica2014年退出少女时代后所成立的公司，Jessica从公司成立之初就担任首席设计师，而公司代表则由男友权宁一担任。