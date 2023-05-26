请老师学戏 孙俪被赞专业 杨幂却被嘲“戏屎”

（中国讯）凭接《甄嬛传》中“甄嬛”一角爆红的中国女星孙俪，是中国影视圈的收视保障，在网上的“热门女演员收视排行榜”更是稳守第一，接着是杨幂、刘涛、唐嫣、赵丽颖、陈乔恩、刘诗诗以及杨紫依次紧随其后。

近日又有孙俪开拍新剧的消息，这次她将与中国男星胡歌共同合作新剧《以子之名》，令剧迷粉丝都相当期待，还有人笑指她终于回归正业。如今孙俪全身心投入到角色准备工作，相传她还为此特地找老师学戏，为戏做足功课的她更是获网民激赞专业。

孙俪工作室日前上载她在电脑前做功课、读剧本的照片，写道：“做任何事都百分百投入的俪Boss，已经提前开启上岗模式，跟着台词老师走进人物角色。”

然而同人不同命，同样请老师对此练台词的杨幂，却被网友嘲笑“演技没救了”。

女星杨幂向来被指演技欠佳，更被不少人调侃她是“戏屎”。早前杨幂接受媒体访问时，自爆在拍摄电视剧《哈尔滨1944》时，请来了专业表演老师陪她一起练台词还有情绪。然而此言一出，非但没获得网友赞赏和鼓励，反而引来更多无情嘲讽。

网友评杨幂：五年零提名

不少网友直言评杨幂：“我还以为第一次请老师，既然以前一直请，看来是真没救了！”，还有网友提及杨幂近年来作品不断，结果却是“近五年零提名！”。不过还是有忠实粉丝出面为杨幂护航，指她身上有“对表演的敬畏和热情，勇于挑战”认为这才是作为演员真诚的态度。