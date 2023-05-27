惊魂派对 Margaux

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

惊悚电影“Margaux”由Madison Pettis、Vanessa Morgan、Jedidiah Goodacre及Phoebe Miu主演。故事描述一群大学生为了周末聚会租了一栋智能住宅庆祝最后的大学时光，此屋的超先进人工智慧系统“玛歌”计划出险恶诡计，无忧无虑的聚会变成了一场反乌托邦的恶梦。时间紧迫之下，这群人拼命求存，试图打败智能家居。

《火车》（互联网）

火车（首播） Train

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.30

主演：尹施允、景收真。故事讲述重案组组长徐道元因连环杀人案件而失去心爱的女人，他前往平行宇宙找寻爱人的死亡之谜。

缤纷万千在昇菘 33

8频道 晚上9.00

本地歌手古行云将现场深情演绎最新发行的单曲，这首她亲自写词的歌曲，颠覆以往的写词方式，带来梦幻、悬疑、迷惑、前卫的感觉。此外，还有活泼俊俏的唱跳小子Elvis将与舞伴bboys携手带来精彩的歌舞表演。

狄仁杰之四大天王

8频道 晚上10.30

讲述狄仁杰侦破神都龙王案后，获御赐亢龙鐧，并掌管大理寺，却因此成为皇后武则天（刘嘉玲饰）夺江山的威胁。武则天命令以尉迟真金（冯绍峰饰）为首的异人组，夺取亢龙鐧。狄仁杰要守护亢龙鐧，还要与医官沙陀忠（林更新饰）调查神都洛阳接连发生的奇案……