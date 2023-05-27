日本造王者 新旧大混战

局中人 Fixer

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日剧《局中人》是政治悬疑剧集，集结日本各年龄层最有型演技派男演员。日剧偶像始祖唐泽寿明担当灵魂人物，藤木直人、小泉孝太郎、要润、町田启太、西田敏行、小林薰、阵内孝则出演，加上气质独特的一线女演员内田有纪、富田靖子、齐藤由贵助阵。由《白色巨塔》和“Good Luck！”编剧井上由美子操刀，刚播完的第一季共5集，每集约55分钟。第二季预定在7月9日启播，演员阵容还加入了日剧第一代女神铃木保奈美。

以一场事故开启政坛惊心动魄的权力斗争。某夜载着首相的车发生车祸，身亡的司机被发现体内有药物和酒精，陷入新药获批的秘密协定疑云的首相昏迷不醒。各方人马开始抢夺大位，首相的机要秘书藤木直人彷徨之际，刚出狱的唐泽寿明提出合作。与此同时，政治记者町田启太以及搜查一课的刑警小泉孝太郎秘密追查真相，电视主播内田有纪也竭力挖掘内幕……首三集铺陈情节制造悬疑，第四集线索逐渐明朗，结局竟然正邪大反转，最后留下更大谜团，为下一季作铺垫。

但丁《神曲》贯穿主旨

剧中的唐泽寿明，是“Fixer”，即隐身幕后操弄金钱与权力、游走政商之间的造王者。政客们各怀鬼胎，政治角力并非善与恶的对决，而是一场新旧造王者之战。

以但丁的《神曲》贯穿表达全剧主旨，政商勾结，利益分赃，唐泽总把“过此门者，须舍弃一切希望”挂在嘴边，以此暗喻踏入政治之门。不管是相信“为了国民，舍弃一切在所不惜”看似正直的首相，抑或是口口声声追求理想的首相秘书，将女性身份作为卖点的女性大臣，没有谁能真正做到无私无我。

“比起抓住多少，能够舍弃多少，才是决定命运。”玩政治，先得出卖灵魂。

藤木直人（左起）、小林薰、西田敏行的演技都大爆发。（互联网）

主配演技大爆发

演员们演技大爆发，难得人人有发挥。迈入60岁的唐泽寿明优雅老去依然有型，超强气场碾压众星，正邪难定摄人心魄，无需言语已引人揣测别有深意。

藤木直人表面上是豺狼堆中的小白兔，行径却最符合复杂人性，透过瞬间眼神变化，呈现人物的内心挣扎，藤木拿捏相当精准。

内田有纪的演绎细腻动人。（互联网）

内田有纪饰演自信冷静的时代女性，藏起爱恨交织的情感，她的细腻演绎也动人。

71岁的小林薰老谋深算、笑里藏刀，不再是《深夜食堂》的温暖老板；75岁的西田敏行摆出狠辣癫狂的“大Boss”款，两位老影帝交锋，有火花，也让人不寒而栗。

町田启太（左）、小泉孝太郎演记者与警察的角色。（互联网）

前首相小泉纯一郎的长子小泉孝太郎诠释的是警察角色，观众可能更想看他演绎反叛父亲的政二代。近年逐渐证明实力的小泉孝太郎，荧幕上愈来愈有味道。

多年苦无机遇的要润当唐泽的心腹，原来不仅是跟班打手，还有更关键的存在意义。资历最浅的町田启太演记者，人设热血讨喜，和唐泽寿明似有特殊关系，但一切尚待第二季分晓。