“爷孙恋”遗孀遭控夺产 李坤城儿痛批“机关算尽”

（台北讯）66岁台湾资深作词人李坤城4月因大肠癌逝世，他的儿子李卓轩27日在亡父脸书发文，控诉比父亲小40岁的遗孀林靖恩夺走父亲遗产，结果“抢到负债”还缴不出来。据台媒报道，林靖恩8年前就得知李坤城负债一事，还笑说“浪漫到忘记赚钱。”

李卓轩在李坤城的粉丝页上写道：“我爸的后事都是我处理的，林小姐在医院结婚只是为了伪造生前夫妻赠与抢房产。”他还说：“林小姐心机用尽，结果抢到负债还沾沾自喜，也缴不起，只能说是弱智大愚……”

李卓轩27日一早就以李坤城脸书发文，批林靖恩在结婚证书伪造李坤城签字，以及霸屋争产、抢到负债却沾沾自喜，若非他去抢救神主牌，也会被林靖恩摔烂等语，批林靖恩“弱智大愚”。此外，凌晨时就先有一篇发文，24字怒批“机关算尽、贪得无厌、得负债房、法拍将近、牢狱之灾、报应分明”，意有所指。

4月初李坤城病逝前，曾向儿子李卓轩致歉“没留遗产给你”李卓轩今天(5/27)一早就以李坤城脸书发文，批林靖恩在结婚证书伪造父亲李坤城签字，以及霸屋争产、抢到负债却沾沾自喜，若非他去抢救神主牌，也会被林靖恩摔烂等语，批林靖恩“弱智大愚，实在是有够北七”。不过其实凌晨时就先有一篇发文，24字怒批“机关算尽、贪得无厌、得负债房、法拍将近、牢狱之灾、报应分明”，意有所指。

李卓轩：她领光救命钱，遗产过户后就躲起来

李卓轩透过脸书称，爸爸的后事都是他处理的，并指称“我爸已经手没办法签字了，林小姐还能去伪造文书，把我爸的银行户头里的救命钱领光，生前完全拿到遗产过户后就躲起来”。又指林靖恩“霸占着老家，遗产税也不处理，房贷也不缴，整天在老家喝酒打电动，破坏东西摔东西，把从小长大的老家搞得乌烟瘴气，我若没有进去把神主牌抢救移出来也是会被林小姐摔烂，锁也换了不让家人进去。”

李卓轩称，爸爸过世前，他的手机及脸书，就是由自己代为管理，因此李坤城过世后，所有的脸书内容，都是由他亲自撰写。李卓轩说，自己已经买了新房子，但爸爸的房子登记在林靖恩名下，爸爸的房子有增贷4笔，林靖恩却不缴房贷，李卓轩发文是希望林靖恩出来面对，不要任由爸爸生前的房子法拍。对此台媒询问林靖恩，她尚未回应。

4月初李坤城病逝前，曾向儿子致歉“没留遗产给你”，当时李卓轩曾在脸书发文“什么是遗产？我已经都有了。”泪忆父子相处过往。李卓轩还说：“所有现金、资产、捷径，我爸一概不会任意给我，所有我该努力的过程，成长过程该受的罪，他一概会适时的放手。”他回忆父亲癌末时躺在病床上奄奄一息：“他说很抱歉什么遗产都没有留给我。”他则回应父亲：“有啦，我现在和以后都这么会赚钱的能力，应该说创造幸福的能力，就是你给过我的。”感谢父亲的养育之恩。

久未更新的李坤城脸书，近日频频发文。26日先是更换大头贴变成“骷髅头”，后来发文说“没了一个李坤城还有千千万个李坤城，这叫现世报。”还指“千万不要让别人带你女儿去看电影”，将4月8日订为“疼女儿节”。诡异的内容，让网民觉得很怪异，觉得发文内容不当，甚至怀疑被盗号，但后来该则贴文已被删。

林靖恩：有人说我笨，也有人说我聪明

据台媒，李坤城和小40岁的林靖恩相恋10年，林靖恩日前受访时说，自从去年9月李坤城因大肠癌住院治疗，这7个月来，她寸步不离，没有离开过他身边一步，今年2月两人更在加护病房完婚。

林靖恩对李坤城背债状况相当了解，她在2015年就曾在脸书上写道：“很多人说我是笨，被男人拐骗，又有一方说我很聪明，待我的男人过世后，我将可接手他的财产。而我认识的他，车贷房贷都尚未缴清，每月必须缴付数万元（台币）。”

林靖恩强调，2013年刚开始交往时，她并不知道李坤城是什么样的人物，只知道他稍微有才气，“他写的歌词不是我的年代会听的……”

林靖恩说李坤城个性太浪漫，才会忘记赚钱，不过她丝毫不担心经济问题。她写道：“尽管每个月有贷款压力，但他的天真浪漫性格，还是不忘留下大量的休闲放松时间，甚至有时放松到忘记赚钱。“她发现老公几乎每个月的存款都会见底，但总能及时顺利度过，后来就不紧张了。