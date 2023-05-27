陶晶莹学校演讲曝光儿脸 网：李李仁基因太强大

53岁台湾主持天后陶晶莹和小5岁老公李李仁结婚18年，两人育有一对儿女——17岁大女儿豆豆和15岁小儿子小龙。日前，陶晶莹儿子的学校举办“职业日”，她以艺人身份出席演讲，三小时分享演艺之路，小龙的少年模样近照也曝光，网民看了惊呼：“李李仁基因太强！”

陶晶莹出道33年，主持过近60个节目、超过千场记者会，没想到这场演讲却是她“执行过最难的一场”。“因为儿子坐在台下，老妈难免紧张！”她说青少年是最难取悦的群众，她努力地走进他们的身边、走进他们的心，设计一些互动，还透露儿子建议她买糖果，丢给他们吃。

陶晶莹自糗说：“我设计了一段全场一起打拍子唱‘We Will Rock You ’，自以为很热血，没想到结束后儿子说‘妈、整体来说还不错 ，但那段很尴尬 ！’”并说下一场立刻从善如流取消那段，还说孩子在学校也要面对同学，会担心自己的爸爸妈妈被批评，得扛相当大的压力。为人母的紧张之情完全流露。

陶晶莹说，到许多机关团体演讲过，她发现要面对青少年的另一个难处，是要举大家都有共鸣的例子太难。“有人喜欢韩团，有人喜欢NBA，我们认为的天王天后也只有少数人认识。有了手机后孩子们也不太看电视 ，大家的喜好天差地别，实在很考验讲者。”一语点破新老世代在新时代的鸿沟。

不过整场演讲也让她收获满满，“这些可爱的同学真的出乎我意料，请他们出来辩论都头头是道，临场发挥有理有据；举手发言有趣也充满想象，专注参与的程度让我觉得不虚此行”。讲完180分钟后，她希望孩子们能更了解每一个行业，对自己的未来更清楚，她自己则是体力耗尽，回到家直接躺下。

陶晶莹分享多张演讲照片，引来网民纷纷点赞和佩服，不过更多人聚焦在她儿子身上，因为其侧脸仿佛就是李李仁“复制贴上”，像是“少年李李仁”，还有人说“这角度像孔刘”。