郑斌辉批网民“阶级论” 劝她离新不要回来

一向敢怒敢言的郑斌辉，针对一个网民的“阶级论”表达不满，并请对方“考虑搭下一班飞机离开，不要回来”。

有一个网民在职场社交平台领英（LinkedIn）发表不想与“组屋人”（HDB people）在私宅接触的言论，引发网民抨击，郑斌辉也在个人IG转贴，批评对方。

郑斌辉的发文获得1600多个网民点赞。（取自郑斌辉IG）

这个网民指自己“很难在新加坡生活”，因为政府允许组屋住户在私宅工作，她说自己必须减少与“组屋人”接触，否则将和他们一样，失去自己的“独特身份”。

她指“组屋人”和“私宅人”有很大的不同，双方对社区建设的看法不一样。她称私宅是根据“价值观和思维模式”建设，“私宅人”也透过工作、玩乐和聘请人的方式，展示自己的价值观和人性。反之，她认为组屋住户只是照着政府给予的“人际关系和规定”生活，并称“组屋人”只是坐享其成，还批评组屋住户“只在乎钱，不在乎价值观”。

最后她说，幸福无关人性，人性就是人性。

虽然她已删除这篇贴文和领英账号，但贴文还是被网民截图，并在网上流传开来。

郑斌辉指贴文充斥着低级思想

郑斌辉26日（星期五）晚上在自己的IG转贴这篇贴文，指“不敢相信自己的眼睛”。

他说这个网民的身份介绍栏目自称是从事“战略沟通”的民族主义者，却写出这样一篇充斥着低级思想的文章。他质问这个网民什么是“组屋人”？是否认为住在组屋的人比住在私宅的人低阶？

郑斌辉说对方武断地指出这两组人的不同以及如何影响她的“独特身份”，这种错误的逻辑，他完全无法理解。“我从不知道无知、狂妄自大、自我主义和心胸狭窄，原来是独特的。”

郑斌辉说，最让他傻眼的是对方的最后一句“幸福无关人性，人性就是人性”，“这就好比‘肉干无关香蕉，香蕉就是香蕉”，认为简直是胡说八道。

最后他奉劝这个网民，如果因为住的地方出现平民而觉得自己高人一等的身份被冒犯，并因此觉得在新加坡生活很困难，“不妨考虑搭下一班飞机离开，不要回来”。

郑斌辉的发文获得1600多个网民点赞，不少网民赞同郑斌辉的看法，认为这个网民非常肤浅，希望她反省，也有不少人谢谢郑斌辉为他们发声。