在马国读硕士 文章笑称没被同学认出

64岁资深歌手文章全面回归，重返校园念硕士班，明年出道40周年，准备启动巡回演唱会。

疫情趋稳，各国防疫措施解封，边界也重新开放，文章全面回归，上周六5月20日是他的64岁生日，他更前往马来西亚笨珍举办《文章365追梦的我·管弦乐演唱会》，随后到槟城等地度假。

提及这场演唱会，人在怡保的文章星期五（5月26日）接受《新明日报》访问时表示，那是场慈善演唱会，由笨珍关怀慈善基金会发起，演唱会筹获善款突破200万令吉（约58万新元）。

文章说，由于他从小就在马来西亚念书，刚好上周六是他的生日，所以当主办机构和他接洽时，本着回馈的心理，当下就答应了。

不说不知，文章还重返校园念书，目前在马来西亚理工大学念MBA工商管理的硕士，是该大学的硕士研究生。

文章说，回去学校念书主要是还想追梦，“无论是什么年龄层，我们都应该保持着追梦的心态，去追求未完成的梦想，即便没有成功，也当着是一种学习。”

文章说，这阵子回校上课，和教授、同学们交流后，自己确实学了不少东西，“同学中有些是企业家、有些是上班族，从他们在课堂上的分享，从中就可以学习到一些不曾接触过的东西。”

年底将毕业

问文章，同学中是否知道他是个知名歌手？

文章笑着答道：“他们都不知道，也很好，没有太多异样眼光，蛮自在的。”

文章每个星期六和礼拜天得到柔佛上课，而每一两个月就得飞到吉隆坡分校上课，他也告诉记者今年年底毕业，不过下个月及9月份必须完成将近3万字的毕业论文，那他岂不是要闭关？

“不需要，一直以来，我都会蛮会安排自己的时间。”

曾”埋怨”谭健常不让唱情歌

明年出道40周年，文章说他计划办巡演，从马来西亚起跑，接着新加坡、台湾和中国。

40年来，文章唱过的经典歌曲不胜枚举，那，在他心中究竟哪一首最具代表性？

文章不假思索地答道：“《故乡的云》，我的第一首歌。”

他还透露了鲜为人知的秘密，说当年和费翔同唱片公司，见费翔唱了不少情歌，而自己却演唱游子心态的歌曲，于是曾“埋怨”谭健常老师，“当时他告诉我，过了三四十年，你就会了解。”

“果然，《故乡的云》至今被不少歌手传唱，歌曲足以代表了游子的心情，也证明了谭健常老师的精准判断。”