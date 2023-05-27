低调要求安全带加长器 空姐大喊林茜茜难堪

最近香港国泰航空空中服务员闹出歧视乘客不会说英语的风波，闹得沸沸扬扬，至今持续延烧，一些艺人也跳出来分享过往不愉快的搭乘飞机的经验。

对于航空服务，本地艺人又有哪些不愉快或温馨的经历呢？

林茜茜表示在飞机上遇过让她尴尬的事，“那时我比较年轻，没有像现在这样自信心爆棚，所以只要是关于自己的身材或是面对别人的眼光时，我都想要做到最低调，希望大家看不见我。”

那次茜茜在机上小声地向空姐拿安全带加长器（Seatbelt Extension）,“没想到那位空姐转过身很大声地跟站在后面的同事说‘这边有位小姐需要安全带加长器’，结果每一个人都转过来看我。”

茜茜表示当时的她尴尬无比，心想“你怎么这么白目，我已经尽量保持低调，你却那么高调。但其实她也没有错，只是我会觉得‘为什么不能有点同理心’。”

茜茜也分享另一次温馨的经历，“当时我是从日本飞回新加坡，可能因水土不服，身体有点不舒服，什么餐点都不想吃。一位空姐注意到了，会三不五时地走过来关心我，在得知我喉咙不舒服后，特地为我准备了冰淇淋，让我觉得很温馨。”

陈泓宇曾因为迟了5分钟，工作人员不让他一家四口办理登机手续。（取自网络）

迟5分钟登机 没得“通融” 陈泓宇：得重买4张机票

陈泓宇曾因为迟了5分钟，工作人员不让他一家四口办理登机手续，得重买机票，“当时在过年期间，机票也比较贵，但我们迟到了约5分钟去办登机，结果工作人员就不让我们登机，无论怎么沟通，他依然拒绝，结果我得重新买了4张机票。”

“当时我好声好气跟他说‘现在过年过节，我还带着孩子，如果不能登机我得重新买机票，再等多几个小时，希望你可以帮帮我’但他就是坚持。”

泓宇表示当下很生气，但也只能忍下着那口气，“我觉得其实可以通融，让我们赶快登机然后上飞机。”

宗子杰表示遇过非常温馨的空服人员。（取自网络）

宗子杰一举动 收到温馨小纸条

宗子杰表示遇过非常温馨的空服人员，“记得当时坐在我前排的是一对父子和一位安娣，父子俩身形比较大，一个坐靠窗、另一个坐靠走廊的位子，安娣则坐在中间，可能因为这样，安娣起飞之前就不断要求空服人员帮她换位子，也表现出有点不开心，但空服员无法满足她的要求，而显得困扰。”

见状，坐在靠走廊位子的子杰就主动提出跟安娣换位，解决了空服员的困扰。对子杰而言这只是举手之劳，但他能感觉到空服员非常感谢自己的帮助，“他会较频繁地过来问我需要什么帮助，之后我去洗手间回来还发现在我的椅子后方贴了一张纸条，写着希望所有空服员能多照顾我。这让我感觉很温馨。”