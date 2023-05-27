张学友马国演唱会出现违例售票活动

张学友在新加坡的演唱会之前出现未经授权的门票换取活动，演唱会主办单位飞凡娱乐提醒公众提防后，活动方即撤下相关换票海报，还发声明呼吁粉丝选择官方指定的票务商为唯一购票渠道。

没想到张学友马来西亚的演唱会也出现违例售票活动，飞凡娱乐再次提醒公众提高警惕。

张学友将于7月三个周末在新加坡室内体育馆举行“张学友60+巡回演唱会”，门票秒杀。歌神之后将于8月11、12、13、18、19、20日，在马来西亚吉隆坡开唱，门票星期五（5月26日）开售，也是火速被抢购一空。

演唱会一票难求，网上出现许多能够获得门票的管道。飞凡娱乐星期六（27日）在官方脸书发文说：“目前在IG、Facebook、小红书、微博等社交媒体平台上流传着许多未经授权的售票平台，高价售卖演唱会门票，或自称是指定的合作赞助商，企图通过（让粉丝）购买某些商品来骗取毫无戒心的公众。”

飞凡娱乐呼吁公众不要上当受骗，并列出“张学友60+巡演”吉隆坡站演唱会的官方售票公司、官方呈献商以及官方赞助商，也指明“所有其他如viagogo.com／MK8 Marketing均未经授权”。为保护公司和艺人利益，飞凡娱乐已报警和采取法律行动。

飞凡娱乐提醒公众，如果购买未经授权的门票并被拒绝入场，主办方不能也不会对此负责。