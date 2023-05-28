Fubar

Netflix已上线

充满间谍、动作、爆笑与亲情元素的剧集，共有八集。讲述Arnold Schwarzenegger（阿诺舒华辛尼加）饰演的65岁中情局资深探员Luke Brunner即将退休，却被召回执行秘密任务。他发现自己要拯救的中情局探员竟是宝贝女儿Emma（Monica Barbaro饰），父女意识到过往的彼此都戴着面具生活，危险的卧底任务随即演变成问题百出的家务事，他们被迫一起在世界各地合作完成任务。全剧以间谍和幽默风格搭配华丽武打动作，探讨举世皆然的亲情议题。

世界上最危险的道路第四季 World’s Most Dangerous Roads S4

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上9.00

多对勇敢的名人搭档踏上独一无二的公路旅行，挑战各种危险地貌，穿梭于世界上最令人屏息的僻静美景。这些旅者以两人一组的方式，横跨冰岛、阿尔巴尼亚、南非及澳大利亚等地。他们学到这些地貌的历史、生态及地理，也了解到这些非凡之地的居民文化。名人之间既有的友谊、默契或敌对关系，为这趟公路旅行增添了额外的色彩。

光之帝国Empire of Light

Disney+ 已上线

票房大导Sam Mendes最私密的感人力作，找来影后Olivia Colman展精湛演技，影帝Colin Firth不计戏份友情演出。其他演员包括Micheal Ward、Toby Jones、Crystal Clarke及Tanya Moodie。电影故事发生在1980年代的英国海滨小镇，孤独的中年妇女在当地的帝国戏院日复一日地工作，过着平淡乏味的生活，直到开朗温柔的年轻男子加入员工阵容，透过电影充满神奇与感动人心的魔力，打开女主角尘封已久的心扉。