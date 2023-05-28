汉克斯获颁哈佛荣誉博士学位笑言“不公平” 勉励学子捍卫真理

（综合讯）好莱坞影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯）在美国时间5月25日现身哈佛大学的毕业礼，获颁艺术荣誉博士学位。

将在6月退休的哈佛校长Lawrence Bacow（劳伦斯巴考）以汉克斯的电影作品形容汉克斯是“威尔森的密友”“巴斯的拍档”（《玩具总动员》，Toy Story）、“Ryan的拯救者”（《抢救雷恩大兵》，Saving Private Ryan）及“美国父亲”，并送上写有“哈佛”字眼的排球给汉克斯，就跟《浩劫重生》（Cast Away）中的“排球伙伴”威尔森（Wilson）如出一辙。

汉克斯发表演讲时打趣说，自己获颁博士学位是不公平的，但请（各位）不要因此心生怨恨。“我没有为了与哈佛毕业班的学生、科系或杰出校友有任何关系，而做出任何努力，没有上过一节课，没有进过图书馆，但我靠着扮演这样一个角色，生活得很好。孩子们，这就是世界的方式。我对拉丁语不太了解，对酶（enzymes）没有热情，对公共全球策略的了解只是在我玩填字游戏之前，扫描报章上的消息。”他的一番说话让观众笑了起来。

汉克斯也引用了拉丁语中的真理一词“veritas”，即哈佛大学的校训。他说：“对某些人来说，真理不再以经验为依据，它不再基于数据，也不再基于常识，甚至不再基于共同准则。传达真理不再是公共服务的基准，它不再是能抚平我们对恐惧的良药，也不再是我们行动的指南。如今，真理已被认为是可操弄的，被舆论与零和终局所左右。”

他对着现场9000多名毕业生呼吁说：“这对所有成年人来说都是同样的选择，他们必须决定成为三种类型的美国人之一：那些拥抱自由和人人享有自由的人；那些不愿意的人；或者那些漠不关心的人。”只有第一种人从事创造一个更完美的联盟的工作，一个不可分割的国家；其他的人则会碍手碍脚。