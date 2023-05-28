日本影星役所广司获颁康城影帝

（综合讯）第76届康城影展28日落幕，以日本经典不伦电影《失乐园》闻名的日本影帝役所广司，凭德国名导Wim Wenders的《完美的日子》封帝；影后则颁给土耳其作品《枯草》的女主角Merve Dizdar。最佳影片金棕榈奖颁给44岁法国女导演Justine Triet执导的《坠落的剖析》（Anatomy of a Fall，暂译），她也是史上第三位获金棕榈的女导演。

从影超过40年的役所广司，是亚洲观众熟悉的演技派演员，他在《完美的日子》中饰演一名蓝领阶级的东京男子，早上负责清理公共厕所，闲暇时间就阅读、种树与观察周遭的人。

今年得奖名单除役所广司外，还有两名亚洲面孔：以《火上锅》获颁最佳导演的法籍越南裔导演陈英雄；以及凭《怪物》获颁编剧奖的日本编剧坂元裕二。由于坂元裕二已先返回日本，由导演是枝裕和代领。《怪物》不仅为是枝裕和首度与坂元裕二合作，也是已故传奇音乐大师坂本龙一的遗作。

法籍越南裔导演陈英雄（左图）获得最佳导演奖，是枝裕和（右图）代领最佳编剧奖。（路透社）

史上第三位女导夺金棕榈

Justine Triet执导的惊悚剧情片《坠落的剖析》描述德国女星Sandra Hüller饰演的德国小说家因为涉嫌谋杀亲夫被起诉，上映后被赞誉为剧力万钧的佳作。往年康城影展因“重男轻女”为人诟病，但近三年已有两次把金棕榈颁给女导演。

Justine Triet把奖献给所有年轻导演，“所有今日无法拍摄电影的人，我们必须给他们空间。就像我15年前在一个不那么有敌意的世界里拥有的空间，在当时还有犯错与重新开始的空间。”

Justine Triet指导的《坠落的剖析》（暂译）获得最佳影片金棕榈奖。（路透社）

第76届康城影展得奖名单：

最佳影片：《坠落的剖析》（Anatomy of a Fall，暂译）／Justine Triet

评审团大奖：《利益区域》（The Zone of Interest，暂译）

最佳导演：陈英雄／《火上锅》

最佳女主角：Merve Dizdar／《枯草》

最佳男主角：役所广司／《完美的日子》

最佳剧本：《怪物》

评审团奖：《落叶》（Fallen Leaves，暂译）／Aki Kaurismaki

金摄影机奖：《Inside the Yellow Cocoon Shell》

短片金棕榈：《27》