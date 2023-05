日本影星役所广司获颁康城影帝

(综合讯)第76届康城影展28日落幕,以日本经典不伦电影《失乐园》闻名的日本影帝役所广司,凭德国名导Wim Wenders的《完美的日子》封帝;影后则颁给土耳其作品《枯草》的女主角Merve Dizdar。最佳影片金棕榈奖颁给44岁法国女导演Justine Triet执导的《坠落的剖析》(Anatomy of a Fall,暂译),她也是史上第三位获金棕榈的女导演。

从影超过40年的役所广司,是亚洲观众熟悉的演技派演员,他在《完美的日子》中饰演一名蓝领阶级的东京男子,早上负责清理公共厕所,闲暇时间就阅读、种树与观察周遭的人。

今年得奖名单除役所广司外,还有两名亚洲面孔:以《火上锅》获颁最佳导演的法籍越南裔导演陈英雄;以及凭《怪物》获颁编剧奖的日本编剧坂元裕二。由于坂元裕二已先返回日本,由导演是枝裕和代领。《怪物》不仅为是枝裕和首度与坂元裕二合作,也是已故传奇音乐大师坂本龙一的遗作。

法籍越南裔导演陈英雄(左图)获得最佳导演奖,是枝裕和(右图)代领最佳编剧奖。(路透社)

史上第三位女导夺金棕榈

Justine Triet执导的惊悚剧情片《坠落的剖析》描述德国女星Sandra Hüller饰演的德国小说家因为涉嫌谋杀亲夫被起诉,上映后被赞誉为剧力万钧的佳作。往年康城影展因“重男轻女”为人诟病,但近三年已有两次把金棕榈颁给女导演。

Justine Triet把奖献给所有年轻导演,“所有今日无法拍摄电影的人,我们必须给他们空间。就像我15年前在一个不那么有敌意的世界里拥有的空间,在当时还有犯错与重新开始的空间。”

Justine Triet指导的《坠落的剖析》(暂译)获得最佳影片金棕榈奖。(路透社)

第76届康城影展得奖名单:

最佳影片:《坠落的剖析》(Anatomy of a Fall,暂译)/Justine Triet

评审团大奖:《利益区域》(The Zone of Interest,暂译)

最佳导演:陈英雄/《火上锅》

最佳女主角:Merve Dizdar/《枯草》

最佳男主角:役所广司/《完美的日子》

最佳剧本:《怪物》

评审团奖:《落叶》(Fallen Leaves,暂译)/Aki Kaurismaki

金摄影机奖:《Inside the Yellow Cocoon Shell》

短片金棕榈:《27》