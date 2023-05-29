四韩星冬季露营 共挤大帐篷取暖

帐篷外是欧洲：挪威篇 Europe Outside Your Tent: Norway

tvN（星和Ch824，新电信Ch518），每逢星期二晚上10.30

我不是露营迷，但很喜欢《帐篷外是欧洲》这个系列，看几位艺人搭起帐篷，然后坐在帐篷外望着怡人景色，喝杯咖啡吃碗泡面，又或者只是发呆，感觉太疗愈了。

节目吸引我的除了迷人的异国风情，更多是几位艺人的有趣互动。第一季的柳海真、陈善奎、朴志焕和尹钧相，以及第二季的赵震雄、崔元英、朴明勋和权律，都是新鲜组合，除了柳海真和尹钧相，其他人都是综艺节目少见的脸孔，没料到大伙儿撞击出精彩火花，旅程充满笑声。

节目主题是介绍欧洲各地的露营地，第一季到了瑞士和意大利，第二季转站西班牙，这一季远赴挪威，并找来第一季的四位艺人重聚。

“挪威篇”与前两季最大的不同是，之前是春夏出游，这次挑战冬季露营。听起来就很刺激，当然要看！而且我几年前到挪威旅行，当时是春天，湛蓝的天空和湖水，以及绿油油的草原，让我念念不忘，冬天的挪威又是怎样的景象？我非常好奇，所以更不会错过这一季的节目。

行李多了御寒用品

柳海真、陈善奎、朴志焕和尹钧相之前是一人一个帐篷，这次“升级”，四人共用一个大帐篷，一起取暖。他们这次的行李多了御寒用品，包括可取暖也可在上面做饭的柴火暖炉，晚上睡觉时可保暖的煤油暖炉，有脚架的床（因为冬天不能打地铺）等。

四人之前是一人一个帐篷，这次升级，共用一个大帐篷。（tvN提供）

虽然有备而来，但还是出师不利。抵达挪威首都奥斯陆时是星期天，几乎所有的店都没有营业，如果买不到木柴和煤油，要如何挨过温度零下好几度的寒夜？还好几经波折，他们终于买到这些必需品。可是抵达营地时，煤油暖炉点不着，朴志焕怀疑是托运行李时撞坏了，还好这位露营高手很快就修好暖炉，大家不用挨冻。

看这个节目还能长知识。因为夜晚在帐篷里点暖炉，必须先做好多项防备工作，包括打开帐篷上端的“窗户”让空气流通，还要有一氧化碳警报器、火灾警报器和灭火器。

冬季露营遇新挑战

四人被挪威的高物价吓着，抵达当天到快餐店用餐，一人点了一个汉堡后，担心超出预算，结果只能再点了两杯可乐和一包薯条分食。

我之前介绍第一季的节目时，提到韩国人不能没有米饭和小菜，即使出国也打包好几样家常小菜，尹钧相甚至带了饭锅。这一次，尹钧相依旧带了饭锅，陈善奎的岳母则做了好几样小菜，四人的第一顿晚餐就在帐篷里吃着家乡小菜，正叹说忘了买米煮饭，尹钧相立即从背包里掏出韩国人的“soulfood”——泡面！在寒冷的夜晚吃泡面，可以想象那泡面有多美味！

四人相处融洽，旅途充满笑声。（tvN提供）

这一趟冬季露营还遇到不少新的挑战，例如要煮锅巴粥，但水瓶里的水都结冰了，想拆帐篷时，发现支架也结冰了。

四人之前同游瑞士和意大利，建立了感情，这次的相处更融洽，也更喜欢开彼此玩笑。陈善奎晚上睡觉时多次放屁，柳海真说收拾睡袋一定要做好自己的标记，不要拿错，尤其不要拿到陈善奎的，逗得大家哈哈笑。