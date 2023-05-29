李李仁为爱女考取巴士驾照 陶晶莹学校演讲儿样貌曝光

（综合讯）49岁台湾演员李李仁和53岁主持天后陶子（陶晶莹）结婚18年，育有一对子女。2023年3月，李李仁曾发文说要学习新技能，近日，他晒出一张自己满脸胡渣，站在巴士前的自拍照，写道：“我考到大客车（巴士）驾照了！虽然考试过程有些许失误，但还是考过了！谢谢监考官，谢谢教练！”让众人联想难道李李仁要转行开大客车？

其实李李仁是为了17岁女儿豆豆才考巴士驾照。先前他受访时提到在美国看到很多人将大型游览车改造成露营车，而女儿又是走到哪儿就可睡到哪儿的个性，于是返回台湾后，便动念报名课程。

陶晶莹（左图）到儿子学校演讲，儿子小龙（右图右）样貌曝光，网民看了直说“李李仁基因太强”。（互联网）

另一边厢，15岁儿子小龙就读的学校举办“职业日”，陶子以艺人身份出席演讲，三小时分享演艺之路，小龙的少年模样也曝光，网民看了惊呼：“李李仁基因太强！”

陶子出道33年，主持过近60个节目、过千场记者会，没想到这场演讲却是她“执行过最难的一场”。“因为儿子坐在台下，老妈难免紧张！”她说青少年是最难取悦的群众，她努力地走进他们的身边，走进他们的心，设计一些互动，还透露儿子建议她买糖果，丢给他们吃。

陶晶莹自糗说：“我设计了一段全场一起打拍子唱‘We Will Rock You’，自以为很热血，没想到结束后儿子说：‘妈，整体来说还不错，但那段很尴尬！’”并说下一场立刻从善如流取消那段，还说孩子在学校也要面对同学，会担心自己的爸爸妈妈被批评，得扛相当大的压力。为母的紧张之情完全流露。