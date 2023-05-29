海豚刑警团员艺名来自“菜市场”

第一次访问台湾乐团海豚刑警，看着团员名单——主唱／吉他手杨淑芬（伍悦）、贝斯手陈金发（奕安）、鼓手林宝珠（鬼鬼）、主唱／吉他手泡泡（双马），纳闷怎么都有两个名字。听他们解释这些名字的由来，觉得这个团太有趣了。

首届华语独立音乐节CLANG（克浪）将于2023年6月17日在“巴西班让发电厂A”举行，七组乐团和歌手接力飙唱，包括海豚刑警、旺福、麋先生、9m88、甜约翰、守夜人和温室杂草。

这是海豚刑警首次来新演出，他们接受《联合早报》电话访问，贝斯手陈金发在日本巡演，没有参与。

聊到团名的由来，伍悦说2017年组团时，当时的吉他手兼主唱徐子（已离团）传了一张自拍照给她，她看了照片，脑中浮现日本漫画《乌龙派出所》一个角色“海豚刑警”的模样，没多想就决定以此为团名。

至于团员艺名的由来，伍悦透露杨淑芬是她玩交友应用使用的名字，因为不想用本名伍悦，就取了这个名字，后来玩团，觉得不使用本名比较轻松自在，就决定用杨淑芬。

其他团员加入时，延续了使用“菜市场名字”（即很普遍的名字）的“传统”，贝斯手叫陈金发，鼓手叫林宝珠。

林宝珠说：“他们给我两个名字选择，一个是林宝珠，另一个是陈美云，我觉得宝珠跟我比较像。至于鬼鬼，那是我一直以来的绰号。”

但泡泡不是“菜市场名字”啊？泡泡解释：“我第一次跟海豚刑警一起表演时，上台前的五分钟，伍悦拿了一个飞天小女警泡泡的眼罩戴在我头上，结果大家对我的第一印象是泡泡，之后就叫我泡泡。”至于“双马”这个绰号，他说：“加入海豚刑警的第一天，进入聊天群组时，伍悦看到我的长头发就说‘我可以帮你绑双马尾吗？’之后大家都叫我双马。”

海豚刑警从团名到艺名的有趣由来都源自伍悦，记者听伍悦分享大学时来新加坡的印象，觉得这个女生真的太搞笑了。她说记得在新加坡看过人面狮身，记者听了满脑子问号，经纪人才恍然，伍悦说的是鱼尾狮。

创作不是为了留住谁

海豚刑警2019年推出首张专辑《豚爱特攻队》，活泼搞怪的风格让乐迷印象深刻，2022年推出的EP《羽球大报社》却来个大反差，歌曲有着强烈的悲怆感。

作为乐团的歌曲创作人，伍悦说：“第二张专辑反映了我的转变，我经历很多人际的背叛和欺骗，遇到很多挫折，创作就变得有蛮大的负面能量。虽然主轴是负面的，但还是有‘让自己好起来’的元素，心里面还是觉得有希望。”

伍悦坦言很多人觉得第一张专辑比较好，但她以坚定的口吻说：“我的创作不是为了留住谁，有共鸣的人就会有共鸣。”第二张专辑回响比较少，也没有入围金曲奖，她淡然地说：“我接受这个事实。我现在做的音乐就是我喜欢的东西，就算你只喜欢一首歌，我也很感谢，很开心歌曲陪你走了一小段路。”

希望歌迷诚实面对自己

不管是第一张的乐观，还是第二张的悲怆，伍悦希望透过音乐告诉乐迷，诚实地面对自己的不好，和别人对你的不好，勇敢地把不喜欢的事情说出来，也勇敢地说出“我爱你”。

谈及对海豚刑警的期许，伍悦说：“希望大家可以一直沟通和创作，一起去更远的地方，用音乐认识世界各地的人。”泡泡希望跟大家无限期地走下去，做出更多更好的音乐，到更多地方表演。

林宝珠总结说：“希望海豚刑警可以一直都在，创造出更多很酷的作品。”

音乐节周边活动多姿多彩

克浪音乐节除了有乐团和歌手的演出，也有各式周边活动，包括快闪书店、理发服务、果胶文身、塔罗牌占卜，还有各种餐饮美食，将为乐迷带来独一无二的玩乐体验。