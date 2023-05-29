插班生推出播客 第一集就“吵”起来

本地组合插班生将推出播客（Podcast）系列，第一集6月4日（星期日）在各数码平台上架，当晚10时插班生也会在官方YouTube频道与歌迷线上互动。

插班生向《联合早报》记者介绍，播客系列每两周推出一集，同一天会在YouTube做直播节目。她们会从插班生的歌曲切入，分享生活故事，也探讨各种课题。杨佳盈举例说：“《别走远了》说的是离乡背井的心情，《好爱你Lah》描述友情，《放不下》探讨悲伤，都是我们关心的课题。”

播客是预录，直播的YouTube节目则会开启聊天功能与歌迷互动。杨佳盈笑说：“我们就是爱聊！其实是借这个机会跟歌迷深聊各种话题。”

或许歌迷更想看到两人会不会吵架，因为她们录制第一集播客就“吵”了起来。陈迪雅透露：“第一集的主题是，好朋友也有看不爽彼此的地方，应该诚实告知，还是视而不见？佳盈提议做一个试验，我听她说明试验之后，回应我不明白试验的用意，她就反击说‘这个人的理解能力有问题’。”

杨佳盈笑说：“我们没有剧本，自由发挥，所以反应很真实，我有好几次想打她！”

受林俊杰启发 更积极经营“插班生”

制作播客和YouTube节目是插班生今年定下的一个目标的第一步——更积极经营“插班生”。陈迪雅说：“我们以前没有真正定下什么志向，做事比较随缘，但今年决定更积极地做一些事情。今年，我们第一次有‘插班生是艺人’的感觉，以前只觉得自己是创作人，很抗拒一些艺人做的事情，例如拍照，但现在愿意尝试。”

插班生感谢林俊杰（中）给予她们许多鼓励和支持。（Fresh Produce Studio提供）

会定下这个目标，是JJ林俊杰给两人的启发。插班生2022年11月开始跟着林俊杰巡演，担任和声，从新加坡唱到马来西亚、美国、香港、澳大利亚和欧洲。杨佳盈分享说：“JJ在台上说的一句话让我们印象深刻，他说‘不要太高估自己，但也不要看轻自己’。我们一直看轻自己，但今年，我们想自信地说出‘我们是有才华的’。”

插班生也感谢林俊杰给予她们许多鼓励。杨佳盈说：“巡演期间，JJ一直问我们‘没有新歌？’其实他是在推动我们。”

陈迪雅提到插班生2021年参与“华艺节”演出，在滨海艺术中心音乐厅开唱，林俊杰捧场，还有早前她们推出新歌《断舍离》，林俊杰立即在社媒分享并大赞“很好听”，让两人觉得何德何能。

所以插班生现在到底有多积极？除了制作播客和YouTube节目，她们预计12月推出新专辑，杨佳盈也已经在计划明年开两场演唱会。陈迪雅说：“她那天传短信跟我说演唱会的事，我当时是躺在床上无所事事，只能说，她真的很有胆识和信心。”杨佳盈解释：“其实是迪雅写了一首新歌，非常好听，才给了我这个信心。”

陈迪雅6月底关闭咖啡馆 黄暄婷曾到店里避男粉跟踪

这次访问特地选在陈迪雅在滨海艺术中心二楼开设的咖啡馆“Sanity”。6月25日（星期日）将是Sanity最后一天营业，陈迪雅坦言：“当然不舍，但赚不到钱，至今没有回本，这是一个实际的决定。”

陈迪雅的咖啡馆“Sanity”将结束营业，她虽然不舍，但也期待可以把更多时间和心思投入到插班生的活动。（Fresh Produce Studio提供）

说起在咖啡馆一些难忘的事迹，陈迪雅分享曾有顾客在这里求婚，还有黄暄婷曾到店里“避难”。“暄婷有一次在附近拍戏，结束后发现有一个男粉丝跟踪她，她不敢到停车场取车，就跑来这里。当时店已打烊，我也不在，但员工非常机警地让暄婷进来，并把男粉丝挡在外头。”

咖啡馆2019年3月开张，隔年暴发冠病疫情，这对陈迪雅也是难忘的经历。“关店的第一个月，我待在家里，后来必须再关一个月，我心想不能这样下去，于是开始做外送。我们也送免费咖啡到医院，给医护人员打气。”

回忆这四年在Sanity度过的时光，陈迪雅望了望四周，感性地说：“当初开设Sanity是想给自己一个躲开外面的世界，找回Sanity（头脑清醒状态）的庇护所。很幸运遇到好多很棒的顾客，自己也在这里成长许多。Sanity带给我的一切，已经让我很满足。”