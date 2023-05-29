黄暄婷被怪男粉跟踪 感激Sanity店员解围

《联合早报》星期一（5月29日）刊登的本地组合插班生报道中写道，插班生成员陈迪雅在滨海艺术中心开设的咖啡馆“Sanity”6月底关闭，陈迪雅分享经营咖啡馆难忘的事迹时，提及艺人黄暄婷曾因为被男粉丝跟踪而到店里“避难”。

记者联系黄暄婷了解事件。她告诉记者，男粉丝跟踪事件发生在一年多前。她当时独自在滨海艺术中心闲逛，有一名男粉丝跟着她要求合照，但合照后，对方依然跟着她，要求多拍几张合照。

黄暄婷说：“他的举动让我觉得不舒服了。我试着好好地跟他说‘我们已经拍了很多张了，如果还想拍，改天在粉丝活动上再拍’，可是他还是一直跟着我。我觉得有点不安全，不想让男粉丝跟到下一个目的地，突然想到迪雅的咖啡馆在二楼。”

男粉丝尾随黄暄婷到咖啡馆。咖啡馆当时已打烊，但店员还在店里，“我打开门，问他们迪雅在吗，迪雅不在，但他们看到我为难和害怕的表情，又看到有一个男人跟着我，还碰我，要求拍照，他们就马上让我进去，把男粉丝挡在门外。”

男粉丝未放弃，继续在咖啡馆外等黄暄婷。Sanity店员协助解围，其中一名店员Amanda陪着黄暄婷到下一个目的地，给予她很大的安全感，“很感激他们帮助我。”

黄暄婷（右）曾在陈迪雅开设的咖啡馆办粉丝见面会。（受访者提供）

黄暄婷不舍Sanity将关闭，她觉得这家咖啡馆宛如小社区，无论几时到访都会见到熟人，“它不只是男粉丝跟踪事件的避难所，也是我精神上的避难所。它要关门了，有点可惜，但身为迪雅的朋友，我相信她有其他更适合自己的计划，祝福她！”

至于还遇过哪些疯狂粉丝，黄暄婷说：“其实很少遇到这样子的情况，所以被男粉丝跟踪的事件让我印象深刻。我的粉丝就像是我的朋友，他们很保护我的。”