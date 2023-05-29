王一博狂粉跟上飞机 不顾起飞跪喊“我爱你”

（北京讯）疯狂粉丝飞机上下跪示爱，吓坏王一博，经纪公司发声明谴责：“很多逾矩粉丝影响王一博的工作，以及王一博家人和朋友的日常生活。”

中国流量男星王一博曾以男团UNIQ成员身分活动，后来转往戏剧圈发展，与肖战合演古装剧《陈情令》爆红。不过他近年来饱受疯狂粉丝的骚扰，不但影响到他的工作与休息，近日更有一名女粉不顾飞机即将起飞，硬要跪地向王一博告白，而且在起飞后还不停大喊，让乘客十分傻眼。

近日，有网民传出王一博在飞机上遭疯狂粉下跪表白的影片，只见该女子不断对他大喊“陛下，我爱你，受臣妾一拜”，引起众人哗然。王一博的随行工作人员把她拉起来后，该女子仍继续喊：“陛下，我爱你。”

有乘客不堪其扰，对该粉丝进行劝阻，但她不听劝还和乘客发生争吵。据传言，后来有另一个自称王一博“未婚妻”的女子对该疯狂粉丝不满，两人还在飞机上大打出手，最终空服员不得已报警处理。

对此，王一博所属的乐华娱乐5月27日发出严正声明，强调有很多逾矩的粉丝影响了王一博的工作，以及他的家人和朋友的日常生活：“剧组拍摄期间在酒店蹲守，并僱佣多人闯入剧组，严重影响剧组的正常拍摄，经报警批评教育后仍不克制极端行为；多次前往王一博先生的父母和朋友家进行骚扰，并在公众场合围堵艺人，屡次跟机、追车，并在机舱内寻衅滋事破坏社会公共秩序。”严正呼吁粉丝不要再有跟踪和骚扰行为。

不少粉丝对偶像被骚扰感到不满，纷纷留言希望公司能够报警，“骚扰不能报警啊？私生不是粉丝你知道吗”、“发这个东西有什么用！能不能直接落实到实处，报警抓起来啊”。