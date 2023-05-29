结婚24周年谈幸福秘诀 李国煌：手机任老婆看

结婚24周年，李国煌婚姻幸福解锁：手机给老婆看。

这是国煌太太黄爱玲星期天（5月28日）受访向《新明日报》透露的，“他（国煌）知道我缺乏安全感，手机从来不设密码，随时让我看，婚前对我做的承诺，婚后他全部做到了！”

“男人何必为了那几分钟的快乐，毁了几十年的......我就是个阿Beng，老婆嫁给我之前就知道我不懂得浪漫，24周年，对我来说最重要的只有三个字，那就是：一辈子！”国煌星期天受访，说“一辈子”的语气很坚定。

24年婚姻，又称萨丁婚，萨丁是一种产于非洲国家的珠宝，难得又珍贵，代表两人得来不易的感情。

问起维系24年美满婚姻，国煌罕见感性：“经营婚姻比经营一门生意更难。”

管理生意在意的是赚不赚钱、经营婚姻需要兼顾的却很多，国煌叹说：“我觉得老婆虽然在家，但压力比我更大，管教三个孩子是很不容易的。”

也因此，即使忙了一天回到家，国煌仍愿意竖起耳朵聆听太太的牢骚，“我就让她念、让她发泄。”

若另一半的牢骚来自孩子课业成绩不佳，他也会帮腔教孩子：“读书是读给自己的，你考100分，不等于你爸爸就会赚100万。”

只是李家儿女继承父亲牙尖嘴利的基因，也会吐槽爸爸：“你都没读什么书也能做得那么好......”国煌还得学习说服孩子，半开玩笑半认真：“你爸爸当年如果好好读书，可能在学校当上校长啦。”

顺遂走过24年婚姻，没有婆媳问题也让国煌觉得自己很幸运。

记者好奇，国煌这些年在演艺圈发展得很好，可有扑上来的狂蜂浪蝶？

“老实说，带有目的扑上来的是有，但我不会客气，要约我吃饭，我可不随便跟人吃饭。”

国煌分析：“婚外情对男人有吸引力，是因为它让人回到初恋时的甜蜜感觉，但外面的‘小三’日子久了一样会变成老婆的样子，何必贪新鲜自寻烦恼？没有一对男女在一起是永远甜蜜的，间中也会闹争执，但老婆就是老婆！当儿女长大独立了，两夫妻又会相依为命，回到当初甜蜜的日子。”

拍拖期间，国煌带着爱玲到处去，爱玲忧心嫁给当艺人的丈夫没有安全感，国煌就让她随时查看自己的手机，隐私摆得透明。

受访时，两人都在韩国欢庆结婚24周年，国煌补充：“顺便直播，这是老婆要的，你看她多实际。”

爱玲则表示，结婚数十年已没有激情，就像家人一样，“他（国煌）在拍拖时已不浪漫，所有的惊喜都是我制造给他的，但他很爱家，他是个很好的爸爸，天天送孩子上学，只要有空，他还会帮忙做家务，知道自己年纪不轻了，更积极打拼事业，为了孩子的将来铺路。”

今年生日，国煌特别为她安排庆祝会，“我很感动，但他说，找到地方为我庆祝，要请谁我自己去联络。”爱玲啼笑皆非。

国煌则对记者有感而发：“送钻石送什么给她都可以啊，但背后如果乱七八糟有用吗？我要的是一辈子，将来两人的骨灰还要摆在一起......”。