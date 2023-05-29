即将为人父兴奋又担忧 宋仲基：我会是好爸爸吗？

（综合讯）韩星宋仲基（Song Joong-ki）日前带着新作《祸乱》出席康城影展，期间接受中国媒体的访问时大聊爸爸经。他坦言即将为人父让他既兴奋又担忧，至于想要儿子还是女儿？他直言：“我不在意，都可以！”并透露很快就会给孩子取小名，到时候会再公布。

宋仲基全程以英语与记者交谈，被问到英文这么好是跟老婆学的吗？他大方承认：“没错，就是跟我太太，我们总是用英语交流。”他也分享即将当爸爸的心情，“我不在乎我的baby face，我在乎的是我真的要有baby了，我会努力延缓变老。”

因为对父亲的敬爱，让宋仲基一直梦想当父亲，“我身上所有好的东西都是来自父亲对我的影响，所以我从小时候就梦想，将来能成为我爸爸那样的好爸爸，我超开心我要当爸爸了。”

不过话锋一转，宋仲基也说出自己的担忧，“我会成为一名好爸爸吗？”他每天都与妻子Katy Louise Saunders讨论这个话题，“我们会尽我们的努力，我相信我能做到，我很兴奋，觉得我会是个顽皮的爸爸。”

但事业与家庭难兼顾，宋仲基深知有了孩子和妻子后会失去很多工作机会，但他并不担心，“对我来说，家庭永远比事业重要，我很爱我的工作，也会为我和我的家庭做出很多努力。”