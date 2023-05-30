台五亿高中生命案 比戏剧更“抓马”

新闻挖挖哇：五亿高中生命案！

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爱看电影的人，对港片《五亿探长雷洛传》肯定不陌生，因为雷洛的饰演者是影坛不老偶像刘德华。雷洛的原型是香港警察吕乐，据说他在位时敛财超过五亿港元（约8600万新元），台湾谈话节目《新闻挖挖哇》所讲的”五亿”是指丧命的高中生在生前继承了已故爷爷，也是他的亲生父亲遗赠的五亿台币（约2200万新元）家产。

发生不幸的18岁赖姓高中生是台中人，他与夏姓地政士的儿子5月4日上午登记结婚后的两小时坠楼死亡，事件疑点重重，赖母指控夏姓配偶谋财害命，检警展开调查。法医高大成5月21日受家属委托到殡仪馆相验遗体，提出三大疑点，包括坠楼的抛物线、坠楼的伤势、坠落点呕吐物旁的草皮枯死。高大成怀疑死者可能药物中毒，他坠楼后，因撞击吐出有毒物质，才导致其头部附近的草皮枯黄。

《新闻挖挖哇》邀请五名嘉宾包括：律师马在勤、媒体人狄志为、眼科医生黄宥嘉、谘商心理师林萃芬与退休刑警高仁和，在节目中试图解开这起命案的谜团。郑弘仪为台湾资深媒体工作者，主持经验丰富，节目毫无冷场，他的主持风格不失幽默，对谈以华语为主，主持人会突然穿插一些闽南话，颇有趣的。《新》每期紧扣备受关注的新闻话题，涵盖娱乐、民生、社会话题，每期邀请不同嘉宾，他们各有见解，我比较钟情黄宥嘉，她的专业是医生，但什么都可以聊，经常展现独到的犀利观点，是小辣椒类型的专家。

黄宥嘉认为这起悲剧中所有女子的角色都非常辛苦。（视频截图）

赖家婆媳也是受害者

黄宥嘉在节目点出：此命案相关者之中最可怜的是赖姓老翁的妻子，她捉到丈夫与儿媳妇通奸，把丈夫告上法庭，最后却被赶出家门与离婚。黄宥嘉认为赖家靠她胼手胝足地付出累积财富，结果这些财富被老翁独占，还变成用来淫虐儿媳的利器。她指责身为家翁怎可这样对待儿媳，只因为赖翁的二儿子是中度智障，他才敢如此明目张胆地欺负儿子，性侵儿媳，这个家翁禽兽不如，他为儿子娶媳妇看似冠冕堂皇，实际是满足自己的淫欲。

台媒报道赖姓老翁的妻子站在椅子上窥见丈夫与儿媳妇通奸。（视频截图）

黄宥嘉认为这起悲剧中的所有女子的角色都非常辛苦，包括儿子的第一任印度尼西亚媳妇。印尼与中国媳妇一定是怕被老翁赶走，所以沦为老翁发泄性欲的工具，才发生人伦悲剧。

赖翁偷窥印尼媳妇洗澡后性侵她，儿子跟这名儿媳妇离婚后，他再为儿娶中国媳妇，却与她乱伦生下赖姓高中生。高中生对外叫他爷爷，在家“爷爷”却变成父亲，身世太坎坷了。

林萃芬认为高中生的同性配偶并不悲伤很可疑。（视频截图）

夏家父子都有疑点

谘商心理师林萃芬认为25岁的夏性配偶在高中生去世后所说的话好像都言之成理，但最可疑的是他面对新婚伴侣突然去世，夏男的肢体与脸部表情都是防卫性地在保护自己，没有流露出悲伤。林萃芬认为即便高中生是轻生自杀，夏男并没有流露出震惊或懊恼的情绪。高中生是在夏男的住处去世，夏男却完全没有未保护好对方的自责感。

退休刑警高仁和指出赖翁生前与夏姓地政士交往20多年，土地房子等都交给后者处理，后者对财产过户的情况了如指掌，他比较纳闷，地政士在老翁死亡火化当天，却没有现身送老友，也退出与老翁家人的社媒群组。高仁和的质疑让观众联想：此命案是否有同谋？

节目嘉宾指出，18岁高中生因为喜欢女同学失败，陷入失恋低潮，而且这名夏姓男子也疑似有女朋友。夏男去登记同性婚姻到底是不是谋财害命？或者还有其他秘密？外界只能雾里看花，还是要等到台湾警方深入调查，才能解开谜底。

人性阴暗面十分复杂，继承巨额家产的赖姓高中生丧命过程如此离奇，情节比狗血剧更drama（抓马），希望真相能尽快水落石出，让18岁的他能好好安息。

《新闻挖挖哇》是台湾JET综合台的谈话性节目，前身为卫视中文台夜间谈话性节目《新闻e点灵》，该节目每周一至五晚在台湾播出，过后在互联网推出。