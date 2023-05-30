亚裔扫康城4奖 新马联制《虎纹少女》创纪录

（康城讯）第76届康城影展本地时间5月28日凌晨举行颁奖及闭幕礼，今年亚裔电影人作品备受评审青睐，狂扫四项大奖，包括新加坡制作人Fran Borgia（佛郎博尔吉亚）参与的新马联制恐怖奇幻电影《虎纹少女》（前译《虎斑》，Tiger Stripes）在“国际影评人周”赢得最大奖“最佳影片”，《虎纹》是马来西亚籍中英混血女导演余修善（Amanda Nell Eu）首部执导的马来语电影，她也成功创下马来西亚电影第一次在康城影展拿奖记录。

《虎斑》是新马联制的恐怖奇幻电影。（互联网）

今年21部参赛片共七部出自女导演之手，最高荣誉金棕榈奖由法国导演Justine Triet（茱斯汀楚特）的悬疑片《坠落的剖析》（暂译，Anatomy of a Fall）捧走；日本男星役所广司凭德国名导温德斯（Wim Wenders）喜剧《完美的一天》（暂译，Perfect Days）的厕所清洁工角色称帝。影后则由土耳其女星Merve Dizdar（梅薇迪兹达）以电影《关于枯草》（About Dry Grasses）拿下。

越南裔法籍导演陈英雄（左图）赢得最佳导演殊荣。役所广司（右图）首度在康城影展称帝。（法新社）

日本导演是枝裕和新作《怪物》的编剧坂元裕二捧走最佳剧本奖，《怪物》也首度获颁会外独立奖项“酷儿金棕榈奖”。最佳导演奖得主则是美食电影《火上锅》（The Passion of Dodin Bouffant）的法籍越南裔名导陈英雄。

评审团大奖由知名独立片商A24出品的“The Zone of Interest”获得，该片由Jonathan Glazer（强纳森葛雷瑟）执导，以二战时的纳粹故事为背景。尽管大批中国明星今年到康城踏红毯，但唯一入围竞赛的华语片《青春》则铩羽而归。