遭控霸占老家 “爷孙恋”遗孀首发声

（台北讯）66岁台湾资深作词人李坤城4月因大肠癌病逝，遗产都留给小40岁遗孀林靖恩。她在5月27日被李坤城的儿子李卓轩炮轰无情，“人走茶凉，物是人非”，还“霸占着老家”。林靖恩沉默三天后首发声：“家没上锁，但睡得挺安稳的。”

李卓轩讥讽林靖恩是“巨婴”，抨击她没处理李坤城后事、不出席海葬。他也指控“林小姐在医院结婚只是为了伪造生前夫妻赠与抢房产”，“霸占着老家，遗产税也不处理，房贷也不缴，整天在老家喝酒打电动”。

《壹苹新闻网》就此询问林靖恩，她透过简讯回应：“他叫我不用锁上家门，但是呢，我确实换了门锁，又给了他钥匙。”

李卓轩指林靖恩险砸家中神主牌、领光李坤城的银行帐户，林靖恩没有多作回覆，仅表示：“家中有两位神主牌，一位是神明，一位放置于留声机上，很感谢他，把李坤城接回家中。”

对于自身的目前状况，林靖恩回覆“家没上锁，但睡得挺安稳的”。她也说：“我已回覆完成，谢谢所有医生对坤城的照顾，死亡证明非常抱歉得麻烦李卓轩。”

李坤城病容曝光

继日前在亡父李坤城的脸书发文抨击林靖恩以后，李卓轩又更新脸书，贴出音乐人朱约信（朱头皮）到医院探望李坤城的影片。病床上的李坤城脸部浮肿，全身插满管线，闭眼听着朱约信哼唱两人共同创作的歌，面容安详。

李卓轩贴出朱约信到医院探望父亲的照片，曝光父亲的病容。（互联网）

李坤城生前和朱约信合作多首歌曲，2016年曾因黑胶唱片借还争议闹翻，两人在病榻重聚，插管的李坤城难以言语，朱约信摸着他的手，轻声告诉他：“我回台北后会每天念一段圣经节给你听，你要赶快好起来，我们要办音乐会，要唱你的歌，你要来念口白。”