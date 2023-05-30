观音“斗牛”沙僧是女人 《美生中国人》惹议

“观音”变斗牛勇士？“孙悟空”有儿子？“沙僧”变女性，网友酸：不知所谓！

由一票亚裔大咖明星杨紫琼、吴彦祖、关继威、杨雁雁参与的美剧《美生中国人》，导演是《尚气与十环帮传奇》的德斯汀丹尼尔克雷顿（Destin Daniel Cretton），《美》故事是以一位华裔高中生的成长为题材，剧中投入了大量的中国神话及传奇小说元素，令故事更富多元性。

不过，《美》部分情节引来哗然，剧中大慈大悲的千手“观音”（杨紫琼饰）下凡找牛魔王，居然与牛魔王交起手来，剧组没有浪费杨紫琼的利落身手，但见杨紫琼随手拿起红布一挥，变身“斗牛”勇士，立即引来网友质疑：有没有搞错？

记者搜集网友意见，不少网友酸说：剧情狗屁不通毁三观，《西游记》原作者吴承恩若不幸“看得到”可能会“吐血”；

还有，齐天大圣美猴王孙悟空下凡找叛逆“儿子”，也跌碎观众眼镜，孙悟空什么时候多了“儿子”？“儿子”的“娘”是谁？网友讪笑：这是在拍喜剧吗？也有网友揶揄：以此类推，“孙悟空”对战漫威英雄也未必不可能，干脆把“金刚狼”、“蜘蛛侠”都放进来算了。

从情节上看，目前虽然没见到漫威各路的超级英雄，但网友却见到了“济公”，揶揄：“《美》中的‘济公’就是个‘酒鬼’。”

比较辣眼睛的，是《美》见到“沙僧”，这个法号悟净的沙僧，在《美》剧中居然变性成了女人，网友惊叹：“我的天啊！沙僧居然是女的！”

有网友不客气地批评《美》剧是一部“有大牌、有特效、却没有智商”的美剧。

一片争议声中，也有网友带着包容的态度说：“人家的片名已经清楚说明是‘American Born Chinese’（ABC，美生华人），又不是在拍《西游记》，何必那么认真？”，有网友因为“猜不到剧情下一步会怎么发展，追看性很高”，也有网友赞“娱乐性够丰富”。

记者联系本地几位影视与漫画创意创作人，且听他们的看法：

金牌电视剧故事策划洪荣狄：有争议才有宣传效果

洪荣狄表示，从制作方角度来看，情节引起争议，反而引起大众关注、进而追看剧集，这么一来就达到了另类的宣传效果。

毕竟，剧集安排在串流平台播出，创作尺度较大，不担心不能播出，观众骂归骂，但更容易引起瞩目，加上《美》剧演出者都是大家熟悉的明星，更添吸引力。

东方神话经典人物下凡或穿越，中文剧不乏这样的情节，不过，都会极力避开碰触敏感课题。

本地电影人云晖翔：东西方文化交汇

云晖翔正在追看《美生中国人》，尽管剧中大咖如云（杨紫琼、吴彦祖、关继威等），但云晖翔认为《美》中两名少年演员（王班，刘敬）才是灵魂人物，有关孙悟空有孩子的情节，云晖翔笑说“我可以接受。”

观赏《美》剧给云晖翔的感觉是东西方文化交汇，“选用的演员都是当今在好莱坞很吃香的华人演员”，就像在看《疯狂富豪》，“很有‘新加坡电影’的感觉，亦中亦西，从中努力取得平衡。”

但，沙僧变了性，云晖翔直言无法接受。

怕输漫画之父刘夏宗：佩服“破戒”的勇气

对于剧中颠覆神仙角色的桥段，刘夏宗提出他对戏剧创作应该讲究的几个诉求：一、设计的情节是不是有一个合理的梗；二、这么设计好不好看；三、情节铺排必须让人心服口服；“而且，我觉得现代观众看戏，其实希望看到不一样的东西，令思维一新。”

刘夏宗认为创作不可能取悦所有人，身为《美》剧的幕后主创，也必须具备承受舆论的底气，不过，他虽佩服对方“破戒”的勇气，却不会轻易尝试踩东方民间传说的钢丝。