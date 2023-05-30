吸金185万元 《猫山王中王》成本地上半年亚洲电影票房冠军

今年上半年本地“亚洲电影”哪一部最卖座？国人爱吃万果之王，梁志强执导的春节贺岁片《猫山王中王》吸金185万元，高居2023年10大亚洲电影上半年票房榜首。

记者从片商手中搜集得来的数据显示，截至今年上半年，本地国产片《猫山王中王》在今年华人农历新年的票房一枝独秀，影后杨雁雁、李国煌、辉哥程旭辉、容启航功不可没；第二名是日本动画卖座片《铃芽之旅》，票房逾150万元，目前仍在放映；第三名是天王刘德华携手吴京的《流浪地球2》，于春节黄金档最后一分钟赶到，来不及做宣传仍吸金99万2000元，令片商眉开眼笑；第四名是“宇宙最强”甄子丹挂帅的《天龙八部之乔峰传》（95万5000元），当时甄子丹还特别为《乔峰传》来新会粉丝，诚意满满；第五名是影坛大哥成龙携手《赘婿》郭麒麟、谋女郎刘浩存合演的《龙马精神》（77万7000元），功夫巨星出击票房不足百万，“大哥”的黄金盛世真的过了吗？

据业者反映，日本动画片《灌篮高手》应是卖座猛片之一，但由于片商拒绝透露票房数字，无从排名。

第六名是两男神许光汉携手林柏宏的鬼魅奇趣片《关于我和鬼变成家人的那件事》（53万6000元）、第七名是烧脑火剧电影延续篇《想见你》（53万3000元），男主角同样是台湾阳光暖男许光汉，看来许光汉在本地颇有叫座力。

李国煌三作品上榜

无独有偶，第八与第九名都见到笑星李国煌的踪影，第八名是他有份投资的贺岁片《发财联盟》（46万4000元）、第九名则是本地列入R21，拍得奇情悬疑的国产片《芽笼》（35万7000元，仍在放映中），连同榜首的《猫山王中王》，国煌“包”下三部卖座片，真可算是本地高产之星。

2023年上半年本地亚洲电影票房龙虎榜