为戏吻Ella 瘦子超紧张

为戏吻Ella（陈嘉桦），台湾知名歌手兼演员瘦子E.SO（本名陈昱榕，下称瘦子）说：“非常紧张！”

瘦子在台湾电影《速命道》演出赛车界车手小乐，他与哥哥阿杰（柯有伦饰）在山区竞速比赛，哥哥却发生意外死亡。他对无法救出哥哥内疚不已，变得自暴自弃，直到他遇上医生慧慧（Ella陈嘉桦饰），转念改当救护车司机，用自己擅长的速度来救人。然而命运并没轻易地放过小乐。

虽然片中社会地位不同，瘦子与陈嘉桦互生爱慕，还上演接吻戏。瘦子接受《联合早报》音频访问时坦承说：“一想到这场吻戏就紧张。但是真正开拍的时候颇顺利的，状态都很好，我们都很投入在角色里，好像拍摄三次就可以了。”

《速命道》瘦子（右）与客串的刘德华有对手戏，他说感觉非常梦幻。（嘉华提供）

瘦子片中也与客串的刘德华有对手戏，他说：“与他合作有非常梦幻的感觉。”他透露当时因疫情的关系，出入境比较麻烦，“我们就干脆杀过去香港拍一拍。”

想着表哥酝酿撕心裂肺戏码

影片有许多飙车的镜头，谈到拍摄时的挑战，他说：“完全没有挑战，因为都不是我开的，全部都是专业的人在开，所以我是很轻松的。”

由于这是瘦子第一次演出电影，他透露上了一些表演课，“也学一些医护人员的基本外伤包扎与在救护车里面的一些急救，还要练习上下单架的操作，因为在拍摄时要利落，看起来才会帅。”

在片中，瘦子有一场撕心裂肺的戏码，因为想要救出在山区赛车时翻车受伤的哥哥，但却眼巴巴看着他被烧死，瘦子坦言酝酿这场无助又心碎的戏，其实颇难的，“因为那是情绪蛮大的一场戏，我准备了很久，得调适很多心理状态。”他说还未拍摄每晚临睡前，他都在想这场戏，“我想象身边所有的朋友，若在那台要爆炸的车子里面，哪个死了我会最伤心，后来想象到表哥的时候，我的感觉就上来了。我就是靠这一招把这场演完。在这边，我要感谢表哥：谢谢你在我脑海里死了这么多次。”

提到飙车电影，好莱坞的《玩命关头》系列飙出好票房，最近还推出最新一集《玩命关头X》（Fast X），那《速命道》该如何突围？瘦子说：“没什么好突围，《玩命关头》是老字号，好莱坞的制作大，光是拍摄成本，就差太多了。”他说有些人会说《速》是台版《玩命关头》，“我觉得是没什么好比较的，因为比不过。另外，《速命道》虽然也是赛车电影，但所讲的故事与要表达的讯息是不一样的，所以两部电影不一样。”