女保镖剧“Shero”有打戏有美女 白薇秀陈罗密欧挑战大胆床戏

聚焦女保镖故事的本地新剧“Shero”星期二（5月30日）举行记者会。监制梁来玲用三大亮点推剧：一、动作打戏多；二、美女多；三、剧情很精彩。

“打”字绝对是记者会上使用频率最多的字。记者会开场方式新颖，在剧中扮演女保镖的郑颖、周智慧和张嘉轩突然在现场“开打”制服两男，打得认真。她们应“安可”要求再打一次，打了两轮后，三女上台受访时有点喘。

张嘉轩（左起）、周智慧和郑颖在记者会正式开始前，在现场“开打”，制伏两男。（谢智扬摄）

演出“Shero”的演员得耐打，身上出现淤青乃家常便饭。饰演反派的陈丽贞惋惜在“Shero”的打戏不多，演她丈夫的陈泰铭则完全没有打戏。他打趣说，他也会打——打太极和打麻将，但在戏中无“用武”之地。

黄思恬是一个“容易淤青的女人”，即使如此，她仍挑战自己，请武指教她“剪刀脚”武打招式，并亲自上阵演出。她说：“从来没有想过自己可以做这种武打动作，完成后，觉得很有成就感。”她说，当打女是会上瘾的，如果还有机会拍打戏，她想挑战高难度后空翻，“如果‘Shero’开拍续集，我一定想再演出！”

黄思恬说，完成打斗戏有满足感。（谢智扬摄）

白薇秀发男女亲密照给陈罗密欧参考

记者会上播放片花，陈罗密欧和白薇秀的床戏成为焦点。白薇秀曾经在英语剧《最后的夫人》和黄炯耀上演大尺度激情戏，“Shero”床戏尺度相对而言小很多。

白薇秀认为，拍床戏和拍打戏一样，演员须要反复沟通与彩排，知道对方几时挥拳，手会摆放在什么部位等。

白薇秀（右）认为拍打戏和拍床戏一样，演员在拍摄前须要不断沟通和彩排。（谢智扬摄）

相比白薇秀的老神在在，陈罗密欧拍床戏的经验少，入行13年来，跟女演员的亲密戏都点到为止，在安全尺度内。

陈罗密欧告诉记者，拍摄亲密戏前，白薇秀发了很多男女亲密动作的网络参考照给他。他强调说：“不是‘肮脏’（指色情）的照片，而是那些男女之间如何依偎在一块，怎么牵手的照片。薇秀觉得，现在的观众看的戏更多，本地剧的亲密戏要尽量拍得逼真一些。”

入行13年的陈罗密欧在“Shero”挑战大胆床戏。（谢智扬摄）

拍摄床戏时，片场清场，只剩四个幕后人员与两个演员。陈罗密欧坦言：“这场床戏对我来说是挑战，过程挺胆战心惊的，因为要注意与保护女搭档。”

“Shero”在澳大利亚堪培拉拍摄两周，陈罗密欧病了，一度几乎失声，所幸如期完成戏份。他透露，白薇秀从新加坡带了小电锅到堪培拉，他和几名工作人员生病时，白薇秀特地煮清粥给他们吃。

周智慧学武受伤有阴影

今年4月加入新传媒的演员周智慧在剧中饰演活泼可爱的“周静予”，是Shero保安公司的女保镖之一，打戏自然不少。

周智慧今年4月才加入新传媒。（谢智扬摄）

周智慧说，即使曾到香港学习电影武打，角色仍具挑战，比如，剧集开拍前接受由专业保镖指导的武打训练。她说，自己不只容易受伤，在国外学武时曾伤到脚，当时受伤后留下些许阴影，她总会潜意识地提醒自己拍打斗戏时要多加留心。

周智慧希望观众透过这部剧，更了解女保镖的工作，“女人并不脆弱，不论多辛苦、困难，都会拼了命保护身边的人。”

“Shero”6月12日起，每逢星期一至五，晚上9时在8频道播出。