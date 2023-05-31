忆来新登台盛况 杨丽花：想念菜头粿

台湾歌仔戏瑰宝杨丽花忆述当年70年代在牛车水露天登台盛况，天气热观众更热，问起狮城美食，她告诉《新明》：我最爱吃菜头粿，还有榴梿！

久违了的杨丽花星期二（5月30日）为《世纪初恋 杨丽花》展开国际记者会，宣布将60年的传奇演艺人生拍成纪录片，也因为准备记者会辗转难眠，导致牙龈发炎，但杨丽花仍感性表示：“谢谢大家看得起我杨丽花，一直给我机会，到我这个年龄还没将我忘记。”

《新明日报》记者与一票台湾及海外媒体，与杨丽花展开视讯访问，杨丽花看上去仍是那么雍容华贵，气质高雅，多数时候都以闽南话亲切回应记者，间中夹带一些华语。

杨丽花反串小生一双电眼很吸睛。（取自网络）

60年演艺传奇搬上荧幕

记者问起《世纪初恋 杨丽花》纪录片制作费，她回应《新明日报》表示：“为了求好，制作费将会无上限。”

“初恋”给了谁？有媒体试图套话，杨丽花四两拨千金吐出“我的妈妈”，她从小就看着当小生的妈妈演戏，笑说喜欢《世纪初恋》的片名，听上去年轻。

纪录片导演曾文珍在旁说接棒拍杨丽花的纪录片感觉与有荣焉，“第一次见她（杨丽花）有穿越时空的感觉，朋友一听到‘杨丽花’立即说偶像啊！”

去年已经退休，杨丽花心想年近80还要出来吗？不过，为了投入她的人生纪录片，她毅然“复出”，除了在歌仔戏举足轻重，杨丽花也是制作人与导演，放话“100小时未必说得完我的一生，我不是‘青青菜菜’（随随便便）的人，做什么都要做到最好。”

难忘新加坡观众热情

70年代的台湾习惯“吃饭配歌仔戏”，杨丽花歌仔戏的影响力更遍布新加坡、马来西亚、日本、美国。

据资料，早在1969年，杨丽花已来新在当年的国家剧场（已拆）做慈善义演，1976年杨丽花与台视联合歌剧团首次来新公演歌仔戏，大受欢迎，记者问起，她直言：“我很喜欢新加坡，印象中那里的观众真的太热情。”

杨丽花娓娓道来：“那时候我的身体真的很不好，演了几个月，就在牛车水人民剧场，露天的……你知道新加坡有多热，但演出一直延长，我也很想再次过去（新加坡），我很怀念那个时代……”

说起狮城美食，殊不知杨丽花最爱吃的赫然是菜头粿，“还有榴梿！”她补充。

杨丽花还赞本地歌仔戏粉丝非常热情，即使演出完了，仍有一大票人“围堵”她不让她走。

英女王邀请演出 遗憾无法成行

杨丽花放话，若无歌仔戏，就无杨丽花，早在1989年制作、她主演《红楼梦》的歌仔戏，因收视率频频刷新纪录，红遍全世界，荣获英国女王伊丽莎白二世邀请演出，可惜的是，她最后因档期排不出来无法成行，成为她人生中的一项憾事……

《世纪初恋 杨丽花》将记录杨丽花近60年演艺人生的精华，由公视、台视与国家影视听中心共同制作，荣获金马奖最佳纪录片奖的导演曾文珍，带领金马金钟制作团队制作，成员有摄影廖敬尧、灯光叶明广、声音杜笃之、音乐李欣芸等携手打造，预计于2025、2026年于电影院放映。