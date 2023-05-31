演狂魔封TVB第一疯子 吴岱融乐当赞美

诠释劫匪狂魔，狱里发狂咬掉他人耳朵，受封“TVB第一黐线佬（疯子）”，资深男星吴岱融昨晚受访笑说：这是赞美！

受访之前，吴岱融才跟《新明日报》记者分享他在新剧《隐门》被删减片段的抢先看视频，当中见到吴岱融“穷凶极恶”表情，穿着监狱囚服咬掉他人耳朵，满口鲜血；出狱后对剧中爱女黄智雯也“绝不手软”，狠掐她脖子要钱，个性火爆，动辄切割他人耳朵，恶行令人不寒而栗，压迫感满满。

记者问起“精彩”情节为何删减？他说：“可能太暴戾了！”语气深表可惜。

或许也因他新剧角色坏入骨髓，令人背脊发凉，新剧甫播出，他已受封“TVB第一黐线佬（疯子）”，问起，昨晚忙完工作的岱融笑说：“我觉得应该是认同演出后的一种赞美。”

“这两天接到周遭朋友传短讯跟我说，我的角色让人看了害怕！”

与“高天鹫”不同的奸

吴岱融在《隐门》中的“叶啸天”角色坏事做尽，也被指是“高天鹫2.0”版，同是奸角，岱融分析两者之间奸得大有不同：“高天鹫（《巨轮2》的奸人）有钱有脑就像楚霸王；叶啸天是市井狂徒，不顾一切只求赚钱享受，没有丝毫家庭观念，坏的层面不一样。”

岱融在《隐》剧里玩命镜头也很多，当中有一场戏，他与歹徒当街抢劫开火，在追逐中马路翻车，当时，岱融与翻起车辆的距离很近，只差不足一秒，他便随时会被飞起的车辆撞击！

面对惊险镜头，岱融并没有要求替身，年过60的他亲自上阵，受访直说：“其实那场戏确实有危险，拍摄前剧组铺排了几个小时，正式拍摄时如果发生NG，一切又得重来。”

车子就从他身边飞跃翻腾，不容有失，岱融的身子若太快弹开，带不出惊险效果、太慢自身又有生命危险，所幸他身手敏捷，“避开”车祸，还能泰然自若开枪演戏，情绪与肢体把控得刚刚好。

他说：“我有留意绑住车辆的那条粗带，武指一拉我就走（开）。”

岱融不只拍戏拼命，自身要求也很高，因动作够搏命，被武术指导称赞，他内心安慰，但仍笑说“被赞也不是好事”。