29岁女友怀孕 82岁Al Pacino四度当爸

（综合讯）82岁影星阿尔柏仙奴（Al Pacino）曾演出《教父》《女人香》《烈火悍将》等经典电影，他去年4月被爆和小53岁的电影制作人Noor Alfallah（阿尔法拉）热恋，近日更被爆即将四度当爸。

据外媒报道，Noor Alfallah已有8个月身孕，宝宝预计1个月后诞生，随后女方发言人证实此事，这代表小孩成年时，艾尔将已经100岁。

Al Pacino在和Noor Alfallah交往前，曾和小39岁的以色列演员兼歌手女友Meital Dohan（梅托朵翰）交往近2年，2020年分手，两年后传出和年龄差距更大的Noor Alfallah交往。

Noor Alfallah今年29岁，是科威特富二代，毕业于南加大及UCLA电影系，过往的绯闻男友年龄都偏大，包括滚石乐队（The Rolling Stones）78岁主唱Mick Jagger（米克贾格尔）、60岁亿万富豪Nicolas Berggruen以及91岁的克林伊斯威特（Clint Eastwood），而她主业是电影制作人，在制作《星际效应》的电影制作公司Lynda Obst Productions任职。

据悉，尽管Al Pacino的年纪比女友的父亲还大，但两人在沟通上却不成问题，感情相当甜蜜。