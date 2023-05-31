24年后重新演绎《看见》 蔡淳佳忆故友唐玉璇哽咽

本地歌手蔡淳佳24年后重新演绎《看见》，星期二（5月30日）晚上在个人官方YouTube频道首播MV，蔡淳佳也在YouTube频道与粉丝线上互动，提到《看见》的词曲作者，已故好友唐玉璇，一度哽咽。

《看见》的MV采同步录音录影模式拍摄，蔡淳佳现场演唱，而且是one take（一次拍摄），没有经过任何剪辑。记者看了MV，被蔡淳佳清澈的歌声和动人的演唱感动得起鸡皮疙瘩。

蔡淳佳在MV首播后与歌迷线上聊天，分享为何会重新演绎这首歌曲。她说：“《看见》是我的第一首歌，1999年发行，当时刚毕业不久。这首歌让大家看见我，我想用最直接、最单纯的方式把它带出来。”

《看见》收录在1999年发行的“Replugged”合辑，里头有五位本地年轻歌手的参与，除了蔡淳佳，还有蔡淳佳的哥哥蔡立章、唐玉璇、蔡礼莲和张俊雄。

1999年发行的“Replugged”合辑，参与歌手有唐玉璇（后排左起）、蔡淳佳、蔡礼莲、蔡立章（前排右）和张俊雄（前排左）。（互联网）

《看见》由唐玉璇创作，蔡淳佳感叹：“很可惜玉璇已经不在了，这首歌也是献给她，希望她可以听到。这次演唱时还是会想到她。”说到这里，蔡淳佳有点激动，一度哽咽。

唐玉璇2019年病逝，得年48岁。

现在演唱《看见》情绪多一点

回忆当年演唱这首歌，蔡淳佳说：“以前唱的时候不容易，因为旋律慢，音又很长，歌词像一幅抽象画，而我那个时候才21岁，要唱这样的歌挺不容易的。但歌曲写得非常好，编曲也非常好，这次我们也没有另外改编，因为编曲太优美了。”

蔡淳佳透露当年录了很多遍，一度想放弃，但最后还是完成了。有歌迷问她，现在唱有什么不同的感觉，她说：“年纪比较大，情绪也比较多一点。”

MV以同步录音录影模式拍摄，蔡淳佳解释：“不用太完美地呈现这首歌，用最原始的声音，这是我想要达到的。”

歌迷敲碗想听蔡淳佳重新演绎其他歌曲，她暗示说：“还会有其他的歌，希望成为一个系列。”