娱乐吃瓜：都被称“渣” 女星复出之路比男星坎坷

娱乐圈里不时会有艺人感情出轨，人设崩塌事件发生，外界将“渣男渣女”这样的称号冠在负面事件的当事人头上。不过，有些艺人翻车后仍会继续努力寻求复出的机会，只是，zaobao.sg从最近三起案例发现，“渣男”重新被大众接受，在事业上卷土重来的机会，要比“渣女”大得多。

许志安 VS 黄心颖

2019年4月16日，港媒曝光许志安与黄心颖在香港德士车厢内行为亲密，一个是郑秀文丈夫，一个是马国明女友，两人备受批评。这起“安心偷食事件”发生后，郑秀文甚至原谅了对方，保留了婚姻；马国明则请求媒体给黄心颖休息的空间。三个月后，马国明证实两人分手了。尽管郑秀文与马国明都选择包容出轨的另一半，但许志安与黄心颖的事业都受到了重创。

接下来的三年，许志安曾先后于Viu TV综艺和台剧《接招吧！制作人》中低调露面试水温。2022年3月，他才大动作加盟环球唱片，重返歌坛。不过面对媒体时，难免又被重提丑事。

自嘲是“坏了的人”的许志安经历人生低谷后，今年5月终于到美国举行演唱会，用经典歌曲答谢粉丝的支持。据报道，演唱会反应热烈，没到美国捧场的香港粉丝在网上呼吁他回港开唱。7月，他将到本地开唱，逐步扩大复出的范围。

另一方面，黄心颖原本是TVB电视力捧的花旦之一，但事件令其青云路中断。她沉寂了快4年，终于在今年情人节，以性感冶艳的形象自资发单曲“Crown Me”复出歌坛。其MV预告在12小时里吸引14万人次观看，令人鼓舞。郑秀文受访时，对于黄心颖的复出也作出了正面的评价：“每个人都应该要有一个新开始。”

怎料MV推出后，三个月来虽有50万人次观看，却只有4000多人点赞，留言区甚至有数以千计的负评。这等于是对黄心颖的复出泼了一大盆冷水。有人冷漠留言：“自资也要有自知之明。”

阿翔 VS 谢忻

主持搭档阿翔与谢忻于2019年6月被拍到当街热吻，印证了先前的绯闻，形象崩坏演艺工作也因此全面停摆。阿翔当天就出面道歉，但因为面露微笑，挨批没诚意。在争议的浪尖风口上，他在组合搭档浩子的陪同下召开记者会，向大众鞠躬道歉。经纪公司发声明称阿翔和谢忻两人当下全面停工。

不料，才过2个月阿翔就火速复出。两人的经纪公司承诺，未来不会让阿翔与谢忻同台。但阿翔重回《综艺大集合》合体胡瓜，意味着原来的搭档谢忻必须被牺牲，到头来事业爱情两头空。

经纪公司解释，考虑到艺人的能力与属性，阿翔在节目中比较能发挥，毕竟节目耗费体力，女艺人原本就比较吃亏，所以才决定让阿翔继续留下。民视则答复，肯定艺人过去在工作上的表现，愿意再次给他们机会，相信阿翔会好好把握，也不排除安排谢忻演出戏剧。

阿翔当时重回《综艺大集合》和以及与浩子搭档主持的《综艺新时代》，并且主持至今，显然收视不受丑闻影响。

谢忻（左）与阿翔曾搭档主持综艺。（互联网）

谢忻不久就离开了经纪公司，一度长达4个月没收入，好不容易盼到与徐乃麟在中天电视开新节目《聚音》，并召开记者会宣布复出。殊料才进棚录制3集，节目就因收视不佳草草收摊。直到去年中，她才被民视庆祝25周年的长篇大剧《市井豪门》邀请参与，正式回归，比阿翔迟了整整3年。

罗志祥 VS 恺乐

罗志祥2020年4月被交往9年的前女友周扬青爆料荒淫私生活，包括与旗下女艺人恺乐有不正常男女关系，重创双方演艺形象。

罗志祥（右）与恺乐曾是主持搭档。（互联网）

罗志祥积极通过各种动作试水温，最后在2021年12月31日，于家乡花莲的跨年晚会上落力唱跳表演30分钟，收获网上一面倒赞语，终于成功洗白。过后他也顺势复出，还到过美国登台。

恺乐则是出事后，和罗志祥一样立刻向周扬青道歉。原本她靠主持《娱乐百分百》以及演唱累积的不错人气，眼看可能赔光，她直接低调神隐，退出节目。

2020年9月，她与陈零九合唱新歌《恋人杀（Home Love）》并出演MV，这是她人设崩塌后首次在媒体上露面，不过对于事业似乎没有多大帮助。2021年6月，传出她低调嫁给医生，但其友人代为辟谣。外界相信她重返演艺圈的可能性已经微乎其微。