小S合体具俊晔录节目 爆料他“亲自喂老婆吃饭”

（台北讯）台湾女星小S（徐熙娣）相隔24年以主持人身份访问具俊晔（Koo Jun-yup），紧张情绪溢于言表，还因此狂跑厕所。

具俊晔一登场，随即与小S来上一段招牌国标舞版本的打招呼，笑翻众人。小S单刀直入问：“当初为什么喜欢的是大S（徐熙媛）而不是我？”面对小姨子的犀利提问，具俊晔完美接招，“因为她很美！熙媛就是我的菜！”他谈及多年后再度与大S联系上，其实拨打电话的当下心情十分忐忑，很担心遭拒接，好在有幸重逢能再续前缘。

小S爆料大S和姐夫私下甜蜜蜜，仿佛每天上演偶像剧。每当看到两人在家大秀恩爱，自己都会在旁高唱韩剧主题曲“You are my destiny”为他们配乐，具俊晔则羞回：“因为我正在把20年来没谈的恋爱，全部一次补回来，所以要请你多理解我们一点。”

小S加码再曝，只要姐夫在身边，大S连根手指头都不用动，他亲自一口口喂爱妻吃饭，她会像宝宝一样躺着边睡边吃，高甜宠妻行径羡煞旁人。具俊晔坦言以前不是浪漫的人，直到遇上大S后，自然而然变成现在这样，主动想为她付出。听完姐夫肉麻情话的小S，转头开起翻译玩笑：“你在翻译的时候会不会很想吐？”

节目中小S还亲揭姐夫的暖心日常，徐家大小的心都全收服得妥妥贴贴，岳母生日时更惊喜献上韩星车仁表（Cha In-pyo）中文祝寿视频，让徐妈妈当场感动喷泪。而心生羡慕的小S，也接连点名想认识其他韩星，具俊晔说溜嘴坦承认识李秉宪（Lee Byung-hun）和Rain，小S惊讶直问姐夫为何要隐藏这件事？具俊晔急忙笑回：“就怕你这么激动。”