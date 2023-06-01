洪永城拍完鬼剧接“恐怖综艺” 到南美洲录影不敢小解

早报记者最近到香港采访，有机会到TVB电视城一游，刚巧洪永城戏剧和综艺全杀青，就被安排跟亚洲各地到访的媒体聊聊近况。有趣的是，他最近的遭遇都和“恐怖”有关。

洪永城最近刚到南美洲亚马逊河拍一个旅游节目，6月中将在香港播出。他透露带了一些新人到那里的山林历险、露营，出发前请教了专家该做什么防范措施，被告知进入森林后，见到果实不要随便乱吃，以免中毒。但他笑说，尽管做了准备，假设碰到鳄鱼和蟒蛇，“我也不知道怎么办。”

谈到探险前的恐惧，他提的竟然不是鳄鱼或蟒蛇，而是知道当地单单蚊子散播的病毒，可能都有几万种，所以很怕进入亚马逊丛林后，会被蚊子叮出大麻烦来。

洪永城带两名新人同事一起去探险。（TVB提供）

他还提了一种据说是当地人最恐惧的鱼————牙签鱼。据资料说，它比食人鱼更可怕，其身形似鳗鱼且全身几乎透明，非常难以被看到。它表皮平滑带有黏液，鱼鳃带有倒勾状的刺，是强力而快速的游泳选手。这种寄生性动物，生存的方法既简单又残酷：首先测试水的味道，尝试从中找到来自鱼鳃的水流。一旦发现类似水流，就会跟随水流游到寄主的鱼鳃中，并利用自己头部的倒勾刺把身体固定在寄主的鳃盖中，再吸食寄主的血液，这令到牙签鱼有”巴西的吸血鬼”之称。

洪永城说，在亚马逊河游泳和小解之所以是大忌，是因为牙签鱼会被体液吸引，并迅速钻入人体内吸血甚至噬吃人体组织，造成剧痛。据说除非动手术，否则牙签鱼不会钻出人体，所以人人闻之丧胆。

把牙签鱼形容得很可怕，洪永城自己在亚马逊河拍摄时，也一直叮咛自己：“千万不要尿尿啊！”

洪永城（在水中）下到亚马逊河游泳时，很担心牙签鱼上身。（TVB提供）

不过其实他出发前，已经打了6支预防针，“打到两条手臂都肿了！”

洪永城最近跟“恐惧”很有缘，他才刚拍完一部新剧《空宅清洁师》，题材也跟鬼怪有关。记者问他，TVB电视城常有“闹鬼”传说，他本身可有任何经验可以分享？

他说，前辈同事应该经验比较多，他个人没什么可以亲身体验，但分享了一个“听说的”：“你到摄影棚的时候，有看上面（的灯架）吗？晚上不要看，有人坐在上面的，因为有录影，他们比较喜欢热闹！”他说完，仿佛一阵冷气团飘过，媒体当下全愣住了，最后被洪永城一个鬼脸都拉回现实，然后全场都笑了。