黑蜘蛛侠面临残酷抉择

蜘蛛侠：穿越新宇宙

Spider-Man: Across The Spider-Verse（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：黑人迈尔斯·摩拉斯（Shameik Moore，沙美克摩尔配音）成为纽约市超级英雄“蜘蛛人”后，某天突然重遇自己喜欢的对象兼昔日战友格温（Hailee Steinfeld，海莉斯坦菲尔德配音）。摩拉斯因翘课，以及在父亲的生日聚会迟到，而被父母禁足，不过他依然与格温一起奔赴多元宇宙之旅。两人在多元宇宙再次面临危机，摩拉斯除了要对抗邪恶的斑点之外，还要与不认同他的未来蜘蛛人米格尔奥哈拉和其所领导的蜘蛛人联盟作对。

短评：这是一部非常特别的动画片，故事天马行空，题材跟上目前很夯的多元宇宙，动画处理活泼幽默，搭配明快的剪辑与节奏感强的音乐，一窥摩拉斯与也是蜘蛛人的美女格温之间的关系，他被迫在维护世界平衡和牺牲自己所爱的人之间做出残酷的抉择，很不容易。摩拉斯如何找回单纯的初心与定义自己成为英雄，是一大看点，此外，片中还有其他很多蜘蛛人，惊鸿一瞥的萌萌哒蜘蛛猫，更是抢镜。（英语对白，附中文字幕）

《乐土》刻画一名男生爱上一个雄心勃勃的变性女星。（黄金戏院提供）

乐土

Joyland（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：拉纳家族是富裕的父权制家庭，渴望有男婴来延续家族血统。怎知家族中失业已久的已婚小儿（Ali Junejo，阿里居内久饰）偷偷加入一家色情舞蹈剧院，并爱上一个雄心勃勃的变性女星。

短评：信奉回教为主的巴基斯坦竟然能融资拍摄出“酷儿”电影，确实让人好奇电影内容如何呈现。电影拍得颇精彩，对抗父权，挑战宗教、世俗偏见，在康城影展夺一种注视单元评审团奖等。

影片窥探性欲与跨性别者的苦乐、压力及忧郁，也一窥人妻在丈夫的心飘到跨性别者时的痛苦。三人的痛苦使得“乐土”成为大胆而优雅的陈述。（巴基斯坦语对白，附英文字幕）

《柜魔》索菲撒切尔（左）和维维恩·莱拉·布莱尔饰演齐心对抗“柜魔”的姐妹。（迪士尼提供）

柜魔

The Boogeyman（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：高中生莎蒂（Sophie Thatcher，索菲撒切尔饰）和她的妹妹（Vivien Lyra Blair，维维恩·莱拉·布莱尔饰）沉浸在丧母之痛，但身为心理治疗师的父亲威尔（Chris Messina，克里斯梅希纳饰）无法给予安慰。某天，有病患拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超现实“形体”。

短评：改编自恐怖大师Stephen King（史蒂芬金）的短篇小说，由导过“Host”“Dashcam”等恐怖片的英国导演Rob Savage掌镜。戏中的恐怖氛围营造得好，只不过，当“柜魔”现形后，恐怖感反而减弱。顿时明白了大道理：恐怖的人事或物之所以恐怖，正是因为看不见，猜不透，不晓得它什么时候朝你而来。情节铺陈有序，情节反转在意料之中。（英语对白，附中文字幕）

《黑魔鲨》乔什卢卡斯（左）和费尔南达·乌雷霍拉饰演受困在钻油平台上的夫妻。（邵氏提供）

黑魔鲨

The Black Demon（PG13）

娱乐性★★／艺术性★

故事：保罗（Josh Lucas，乔什卢卡斯饰）携妻子（Fernanda Urrejola，费尔南达·乌雷霍拉饰）和儿女到墨西哥旅游，途中接获公司指示，要求他前往附近的钻油平台突击检查。他到钻油平台上后，发现办公室一片混乱，幸存的工作人员告诉他，他们遭墨西哥民间传说的海底巨兽“黑魔鲨”攻击。保罗和家人不幸受困，危机四伏。

短评：导演Adrian Grunberg（阿德里安格鲁伯格）曾执导《蓝波：最后一滴血》（Rambo: Last Blood）。带着想看一部“特别的大白鲨电影”的心情入场，对结果不满意。剧本蕴含“保护环境”意识和民间传说，故事理应能更丰富，可惜情节和人物塑造单一。当中有血腥画面，但整体来说不够刺激。（英语对白，不附字幕）