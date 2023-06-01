速命道 飙出独特的速度与激情

速命道

Red Line（NC16）

娱乐性 ★★★／艺术性★

剧情

地下赛车界车手小乐（瘦子饰）与哥哥阿杰（柯有伦饰）在山区竞速比赛，他因哥哥发生意外而自暴自弃，直到他遇上医生慧慧（Ella陈嘉桦饰），转念改当救护车司机，用自己擅长的速度来救人。然而命运并没轻易地放过小乐，他的好友三宝（大渊、林真亦、林志谦饰）调查到原来当初阿杰的意外并不单纯，小乐决定探查究竟。

影评

《速命道》的演员阵容不弱，新人导演柯有谦想必是因为老父柯受良生前人缘好，连天王刘德华都来客串演出，还饰演一名亦正亦邪的赛车手“地狱猫”。刘天王的演技镀过金（金马奖），自然无可挑剔，片中演出一名走不出过去一段伤痛的赛车手，是身不由己的悲剧角色。华仔片中的亦正亦邪，也让人想起他在《无间道》演警察，他还颇适合诠释这种处于灰色地带的角色。

话说回来，《速命道》能请到刘德华，应该是刘天王念及与柯受良昔日的交情，两人曾合唱华语金曲《笨小孩》，刘德华如今力挺故人之子，有情有义。此外，林嘉欣演出刘德华的妻子，蓝心湄、曾志伟等大牌艺人客串演出。柯受良也以照片的方式出镜，算是导演向已故的父亲致敬。演艺圈大姐大邱瓈宽“宽姊”等则担任电影的监制。

刘德华（左）与林嘉欣（右）在 《速命道》演夫妻，片中育有一女。（嘉华提供）

弟弟当导演，哥哥柯有伦自然力挺，除了参与编剧，也参演，开场不久就一命呜呼，影片也借由他的丧命铺陈了片中瘦子饰演的弟弟的内疚，直到遇到陈嘉桦饰演的性格爽朗的急诊室医生才走出来。瘦子是台湾知名饶舌歌手，外形阳光讨好，虽然是处女演出，演来丝丝入扣，从开始与陈嘉桦的互看不顺眼到爱上对方，以及在转当救护车司机后的热血救人，他拿捏出角色内心不同层次的心情转变，当然还有犹如过山车的起伏情绪。瘦子也颇有喜感，尤其是与“小春”（Kenzy）及“大渊”（Muta）的对戏。他们三人是台湾饶舌团体顽童MJ116的成员，单飞不解散，除了一起演戏，还合体替电影量身打造同名主题曲。

瘦子开场因片中哥哥的丢命而萎靡不振，自责、懊悔与失落之痛，充斥着原来满是傲气的灵魂。不过没多久就收拾好心情重新出发，重新出发的他是热血青年，热心助人，温馨有情。他与陈嘉桦的对手戏也有火花，陈嘉桦戏里戏外性格都不扭捏，看得舒服。

《速命道》被比喻为台湾版的《玩命关头》（Fast & Furious），它当然无法与好莱坞的飙车电影相比，因为制作费上是天渊之别，不过《速命道》拍出自己的特色，有自己的速度与激情。