T.O.P切割BIGBANG 亲口证实退团

（首尔讯）韩国天团BIGBANG35岁成员T.O.P（崔胜铉）离开前东家YG娱乐后，开创红酒事业，准备与日本富豪前泽友作上太空，生活过得惬意。

他日前在IG贴出做音乐的影片，透露在制作自己的专辑，并在IG限动转贴韩媒报道时，刻意涂掉团名BIGBANG，只保留“T.O.P退出BIGBANG”等文字，以行动证实退团。有粉丝不相信，留言问他：“你还在BIGBANG吗？”T.O.P亲回：“我早告诉你们我离开了，从去年开始，我正面临人生新的篇章。”彻底断开BIGBANG。

T.O.P去年4月与YG约满离巢，之后被日本ZOZO创办人，亿万富豪前泽友作选为今年出发的“dearMoon PROJECT”月球之旅伙伴，太空旅行费用全由前泽友作埋单。

正在筹备新作品

他除了到美国SpaceX受训，也没忘了本业，日前在IG以英文写道：“持续制作我的专辑。”韩媒纷纷报道他即将复出的消息，粉丝也期待他以BIGBANG的身分推出个人专辑。

T.O.P在2016年10月数度吸食大麻，隔年入伍时丑闻爆发，曾在军中过度服用药物，一度昏倒送医，最后遭处10年有期徒刑、缓刑两年，逃过牢狱之灾。

他2019年退伍后没有推出新作，受访时多次暗示想引退，去年4月参与完BIGBANG单曲“Still Life”约满离开YG，如今看来当时已退出BIGBANG，他也是继胜利后，第二名退团成员。