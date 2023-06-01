新剧演女强人 郑惠玉：生活中非小女人

“阿姐”郑惠玉不是小女人，可以独当一面。

新传媒最新长寿剧《只此一家》星期四（6月1日）午开放媒体探班。记者现场看演员拍摄情况，听他们分享拍摄点滴。

继《黑天使》后阿姐郑惠玉再次投入新剧组，这次她在剧中饰演一位房屋中介公司的老板，是位理性又有魄力的创业型女强人。记者问阿姐在现实生活中是“女强人”还是“小女人”？阿姐自认对创业一窍不通，绝对不是女强人，“但我也不是小女人，我觉得我是现代女性，可以独当一面。”

阿姐告诉记者自己从小就比较独立，而自己这样的性格还是受到爸爸教育的影响。阿姐说：“我记得我刚入行的时候，有次我发高烧，我爸爸还要送我去公司上班。”

阿姐回忆自己的求学时期，爸爸教导她不能把生病当借口缺席上课，“他觉得只要我还能走，就要去上课、就要去上班。”

黄俊雄自认是恋爱主义者

这次和雅慧合作感情戏的黄俊雄，戏中还是个“恋爱脑”，谈到今天的戏份，黄俊雄笑说：“今天这场我们很‘恶心’的啦！我们很肉麻，他们一直‘宝贝宝贝’地叫，而且我们都是中生代演员了，我都40了，我们戏里有很多可爱的互动。”

记者好奇黄俊雄现实生活中对待感情会不会也是“恋爱脑”？

黄俊雄自认现实中是恋爱主义者，“我是个浪漫的人，年轻的我比较浪漫。”黄俊雄表示自己这些年看到了那么多战争，也经历了疫情，自己成长了不少，变得比较实际。

“不过我们要‘以爱为先’，这个世界已经很苦了，我觉得我还是会回到浪漫主义者。”

雅慧不为家庭放弃事业

今天剧组拍摄俊雄与雅慧在戏中官宣的桥段。戏中的“沈宝佑”（雅慧饰）七年前为事业拒绝“万德福”（黄俊雄饰）。

记者好奇雅慧是恋爱型人格还是事业型人格？雅慧坦白，自己过去以为自己会是以家庭、孩子为重心的女生，“我以为我会为了孩子放弃事业，直到我看见身边的朋友为孩子放弃了很多，我就开始思考，我能这样吗？我觉得我做不到，我不能放弃自己喜欢的事业。”