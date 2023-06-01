EXO三成员控诉SM娱乐 要求终止“奴隶合约”

（综合讯）韩国天团“EXO”成员陆续退伍，4月份睽违4年合体，举行出道11周年见面会，还将推出新专辑，粉丝引颈期盼。不过他们刚迎接完出道11周年，6月1日却传出子团“EXO-CBX”成员伯贤、XIUMIN（金珉锡）、CHEN（金锺大）与经纪公司SM娱乐爆发合约纠纷，三人要求SM公开结算明细未果，因此通知SM终止合约，震惊外界。

伯贤、XIUMIN和CHEN的律师1日召开记者会表示，“艺人们透过法律代理人，自3月21日起到最近，总共向SM寄发了7次内容证明”，他们希望SM提供透明的结算资料，但SM不予理会，不愿公开结算内容。

三人透过律师提到，“SM不仅与艺人们签订12、13年的长期合约，续约时又要求延长到17年或18年以上，反复着极其不正当的蛮横行为。如果包括不算短的练习生时期，20多年的时间里，SM仗着优越的地位，强迫艺人签订所谓的奴隶合约。”

SM则解释，有外人趁着公司准备重新开始之际，洗脑旗下艺人解约，“艺人错误的判断，有外部势力要他们违反专属合约或引诱他们签订双重合约。”并称这些外部势力除了伯贤、XIUMIN、CHEN外，还接触其他SM的艺人，“传递不实的讯息、错误的法律评估，要旗下艺人无视现有专属合约，与他们签约也没关系。”