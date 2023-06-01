娱乐吃瓜：颠覆《西游记》？细看《美生华人》 杨紫琼曾被定型 吴彦祖遭受偏见

观音娘娘穿运动服、吃自助餐，还提醒孙悟空“不要吃碳水化合物”才划算！齐天大圣孙悟空竟有个儿子，还抢走了他的金箍棒？

由奥斯卡影后杨紫琼和金马影后杨雁雁出演的新剧《美生华人》（American Born Chinese）上线后引起热议。部分网民认为，在某些地区翻译成《西游ABC》的剧集“魔改”了经典名著《西游记》，乱编胡说。也有人看了赞《美生华人》故事“发人深省、有趣，各个元素相辅相成”，是一部“充满温情，传达自我接纳和化解家庭冲突信息”的诚意之作。

这部由Disney+制作的《美生华人》在知名影评网站烂番茄（Rotten Tomatoes）获得高达96%好评。记者看了这部全亚裔创作的8集电视剧后，发现误会大了。尽管有人弹，但别让骂浪模糊了《美生华人》要传达的重要信息，一起来看看。

不是《西游记》但仍是西方取经

《美生华人》并非改编自中国经典《西游记》，而是根据美国漫画作家杨谨伦（Gene Leun Yang）2006年的得奖原著漫画《American Born Chinese》创作。

电视剧《美生华人》改编自杨谨伦的原著漫画。（杨谨伦IG，互联网）

漫画根据作者上世纪90年代在美国的成长经历创作。漫画中虽然出现《西游记》人物，但故事乃作者参照记忆中的《西游记》所改编，而非引用原著情节。电视剧主创游朝敏形容漫画中所出现的《西游记》角色，如同漫威电影宇宙的人物般奇幻。

《美生华人》电视剧讲述美国华裔所面对的生活处境。故事由一名美籍华裔青年王进（王班饰）的家庭与高中生活展开。王进在学校因为是少数而显得格格不入。内向没有自信的他，在认识转校生孙维辰（刘敬饰）后，意外卷入孙悟空（吴彦祖饰）和观音娘娘（杨紫琼饰）等众神之间的一场正义之战。

参演《美生华人》的杨雁雁与原著漫画作家杨谨伦。（杨谨伦IG）

电视剧探讨美国华裔的生存现实议题，包括王进和父母两代人的思想、身份认同、家庭关系和社交生活等。王进不论在家里或是校园都在“找自己”，他不是唐三藏，却也在“西方取经”。

吴彦祖感同身受，说：“在美国出生长大，我是学校里少数的华人学生，跟剧中王进遇到的问题一样。因为长得不像美国人，18岁可以投票时却被拒于门外。这未必是歧视，但却是无知和偏见。所以这部剧引起我的共鸣。”

育儿经之天下父母心

除了主人翁王进的成长故事，电视剧还要说的是历久弥新的“育儿经”——为人父母“养儿一百长忧九九”的心情。

剧中，吴彦祖饰演的孙悟空为叛逆的儿子忧心。吴彦祖说：“孙悟空在戏里出现在现代，他已为人父，有个跟他年轻时候一样叛逆莽撞的儿子。（身为父亲）他也在学习如何管教孩子，有时要懂得放手让孩子跟从前的自己一样，从错误中学习。”

吴彦祖在《美生华人》中饰演为儿子操心的孙悟空，杨紫琼演观音。（Disney+）

《美生华人》把玩世不恭的孙悟空刻画成典型的东方严父，杨紫琼饰演的观音娘娘则是鼓励年轻一代自由追梦，自己则从旁默默护航。奇幻剧包装下的育儿经，就是现代父母管教孩子的“风筝策略”——时而抓紧时而松绑。

吴彦祖说，吸引他出演的原因是希望能拍一部让女儿能引以为傲的作品。他说：“剧中的孙悟空身兼重大责任，他有压力，必须抚养儿子。我认为这个角色有很大的新鲜感，非常有趣。”

杨雁雁与黄经汉在《美生华人》中是一对在美国生活的华裔夫妇。（Disney+）

新加坡演员黄经汉饰演主人翁王进的父亲Simon，剧中的他在职场总是默不吭声，但回到家里却深知自己是必须成为儿子榜样的父亲。黄经汉说：“重要的是，孩子必须知道他们是谁，坚信自我，做最真实的自己，这是不分种族或性别的。”

杨雁雁诠释典型家庭主妇的妈妈角色Christine，她说：“我们这一家人很努力成为更好的自己，虽然有时遇到挫折，但却从不放弃希望。我希望给观众传达的信息是：我们并不完美，也会犯错，但我们怀抱有爱的心生活着。”

杨雁雁，黄经汉和王班在剧中是面对生活挑战的华裔家庭。（Disney+）

华裔英雄意义重大

《美生华人》主打全亚裔阵容，意义重大。电视剧除了上述青春线和家庭线，还有一个关于华裔丑角演员被定型，戏路与发展受限的副线。角色由凭电影《天马行空》（Everything Everywhere All at Once）夺得2023年奥斯卡男配角的关继威（Ke Huy Quan）出演。

剧中，关继威不甘心被定型为丑角，对着镜头高喊“我想要演英雄”。这无疑是许许多多在美国发展的亚裔演员的现实写照与心声。关继威说，起初并不打算接下《美生华人》的拍摄，因为这是“观众在2023年不想再看到的定型角色”。他在更深入了解角色后改变主意。他认为，角色呼应主人翁“黄进”寻找自我和价值的故事。

关继威原本不打算接下《美生华人》中的角色。（Disney+）

在《美生华人》中饰演观音的杨紫琼，2023年改写奥斯卡95年历史，成为首名夺得影后的亚裔演员。但在这之前，她也难逃被定型的命运。

杨紫琼在1997年以占士邦（James Bond）电影《明日帝国》（Tomorrow Never Dies）踏足好莱坞。虽然她当时以武打功夫一改“邦女郎只是花瓶”的说法，但在之后因为“无法认同角色呈现的刻板印象”，所以好一阵子没再拍好莱坞电影。

杨紫琼在《美生华人》饰演观音。（互联网）

《美生华人》刻画美国华裔被边缘化的种种生活处境，同时结合《西游记》神话和奇幻元素，以及英雄拯救世界的人气题材。剧中，英雄角色不再保留给西方演员，而是由华裔演员担当。

美国校园出现飚英语的东方神仙，能接受的会赞它新鲜奇幻有噱头，反对的则骂颠覆经典，不伦不类。换个角度，以奇幻元素包装，不失为娱乐效果，深入浅出探讨沉重且敏感话题。就如剧中观音最后给王进托梦启示：“一切远比你想象的联系更紧密。”